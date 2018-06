Le week-end culturel de Pierre-François Legendre

Quel est le livre qui vous interpelle ?

Photo courtoisie

Le livre de l’écrivain français Frédéric Beigbeder, Le roman français, qui est un roman autobiographique gagnant du prix Renaudot l’année de sa sortie en 2009. C’est un auteur que j’aime beaucoup, j’avais d’ailleurs lu précédemment son livre 99 francs. Ayant moi-même un côté mélancolique, sa plume m’interpelle. Dans Le roman français, il est question de son arrestation à Paris pour consommation de cocaïne. Pris d’angoisse, pendant qu’il se trouve en détention, il se concentre sur son futur livre qu’il écrira, abordant son divorce et sa relation avec sa fille. Son style littéraire est très cru et très franc, on y retrouve des constats d’échec. C’est quelqu’un qui broie du noir tout en préservant un côté cynique et ça, c’est quelque chose qui me fait du bien.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo Courtoisie

L’été, j’aime regarder des films d’horreur, alors je compte aller voir le film américain Hérédité, d’Ari Aster. J’ai vu la bande-annonce et ça m’a interpellé. On y suit les membres d’une même famille, qui après la mort de leur grand-mère semblent happés par le mauvais sort, auquel ils tentent d’échapper. Ça semble angoissant et j’aime la peur d’avoir peur. C’est le genre de film qui, en principe, me reste en tête pendant plusieurs jours.

Quel est le spectacle que vous recommandez ?

Photo courtoisie

Le spectacle Enfant Roi, de la jeune humoriste Rosalie Vaillancourt, qui figure dans la série documentaire Les 5 prochains, où l’on suit cinq humoristes de la relève. Sa proposition humoristique est vraiment unique. Je l’ai rencontrée sur le plateau de l’émission Conseils de famille et elle m’a proposé de faire la mise en scène de son spectacle. Elle est excellente et décomplexée et représente la somme de toutes les femmes qui avant elle ont fait de l’humour. On pourra la voir dans le cadre du Zoofest en juillet.

Quelle est votre série télé coup de cœur ?

Photo courtoisie

Je m’apprête à regarder la deuxième saison de la série La servante écarlate tirée du roman de Margaret Atwood. C’est tellement d’actualité ! J’ai été happé par la saison un. Pour moi c’est un warning total. Attention aux intégristes religieux, on a ici un bel avertissement de ce qui pourrait arriver. Déjà la première saison était perturbante, on se demande ce qui nous attend dans la prochaine. J’ai des amis qui ont vu la saison deux et apparemment, le malaise est si profond qu’ils ont dû arrêter­­­ de souper, incapables de manger.

Quel est le récent album que vous avez téléchargé ?

Photo JOURNAL DE QUÉBEC, ANNIE T. ROUSSEL

Le nouvel album de Tire le coyote, Désherbage. J’ai aimé l’album au complet. Par sa façon de chanter, on constate qu’il s’agit d’un artiste à vif. J’ai un très grand respect pour son travail. Ce sont de beaux textes et c’est aussi un artiste intègre doté d’une voix peu commune. Sa musique et son style me touchent beaucoup.

On suit Pierre-François Legendre