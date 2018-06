L’été va être LOOONNNNNNG (ou très court !)

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que le temps file à une vitesse folle. Surtout les beaux jours de l’été. Ils sont peu nombreux et pourtant si agréables quand on les passe à paresser au bord d’un lac ou d’une piscine.

L’été que nous entamons aura un goût bien différent pour les politiciens québécois qui sont, dans les faits, en campagne électorale.

Un coup de sonde comme un coup de fouet

Même si tous les partis politiques québécois ont fait savoir qu’ils entendaient profiter de l’été pour prendre un peu de repos et aller à la rencontre des électeurs dans un contexte léger et relax, on serait naïf de ne pas voir que la campagne est bien lancée.

Le plus récent sondage CROP , réalisé pour le compte de Cogeco Nouvelles, s’est abattu sur les chefs de partis comme le fouet d’un cocher. Si les chefs ralentissent la cadence, ils n’auront aucune chance de remporter la course.

François Legault se positionne toujours comme bon gagnant avec derrière lui, le PLQ de Philippe Couillard. La place du PQ à 14 % dans ce sondage doit avoir été reçue comme une douche glaciale par Jean-François Lisée qui doit maintenant se sentir au bord d’un gouffre infranchissable.

Trop long, trop court, ça dépend du point de vue

Pour François Legault, l’été sera certainement l’un des plus longs de toute sa vie. Quand on est en avance dans les sondages, ça donne de l’énergie, mais ça signifie aussi qu’on est celui sur lequel toute la pression s’accumule.

Pour consolider sa position, le chef de la CAQ devra maintenir un rythme effréné pendant tout l’été. Bye bye les vacances. Chaque électeur potentiel doit être rencontré et toutes les régions doivent être visitées pour convertir les intentions en bulletins dans la boîte.

C’est facile de répondre à un sondeur qu’on veut du changement et qu’on va voter pour quelqu’un. Le jour J, c’est toute autre chose.

Il faut non seulement se rendre aux urnes, beau temps mauvais temps, mais surtout il ne faut pas changer d’idée. Le chef de la CAQ et ses candidats devront s’astreindre à une discipline de moine pour ne faire aucune erreur dans les 12 prochaines semaines et les bénévoles devront s’organiser au plus vite pour faire sortir le vote.

Pour Philippe Couillard, la soupe est de plus en plus chaude. La course contre la montre est commencée depuis plusieurs semaines pour tenter de renverser la tendance. Si on en croit les dernières projections de Québec 125 , le PLQ serait rayé de la carte à l’est de Montréal, à l’exception de Sherbrooke où le ministre Luc Fortin continue de maintenir une faible avance.

Le camion BBQ de l’équipe libérale devra rouler rapidement de festival en festival si on veut séduire les électeurs à coup de hot-dog et de poignées de mains. D’ailleurs, de nombreuses candidatures restent à annoncer pour le PLQ et ce n’est peut-être plus aussi simple pour les troupes libérales de convaincre des grosses pointures de tout risquer pour briguer les suffrages.

Le long calvaire de Jean-François Lisée

Du côté du Parti québécois, l’espace temps s’est soudainement contracté avec la sortie du sondage CROP. La panique doit commencer à monter chez les élus et les militants de la formation qui voient leur parti dégringoler à des niveaux jamais vus.

14 % dans les intentions de vote, c’est non seulement dramatique, mais ça peut signifier que le PQ ne serait même plus reconnu comme parti officiel à l’Assemblée nationale. C’est littéralement une catastrophe de plus pour les troupes souverainistes.

Pour Jean-François Lisée et Véronique Hivon, l’été sera malheureusement beaucoup trop court. 3 mois ne suffisent pas pour renverser la vapeur d’un train qui ne fait que prendre de la vitesse. Même l’annonce d’une candidature mégavedette ne saurait porter le PQ au pouvoir.

Quelle que soit l’issue du scrutin du 1er octobre, Jean-François Lisée pourra prendre de longues vacances cet hiver. Le PQ n’a jamais été doux avec ses chefs après de mauvaises performances électorales.

J’espère que vous aimez les campagnes électorales parce que 2019 sera le théâtre d’au moins une autre course, celle de la chefferie du PQ.