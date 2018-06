L’influence de la publicité change quand vous avez chaud

Les publicités, on le sait, utilisent nos émotions pour nous faire acheter du liquide vaisselle, des cigarettes ou des condoms. Mais pas n’importe quelle émotion.

Une récente étude de la Massey Business School en Nouvelle-Zélande affirme que la température influence notre perception du marketing.

Selon qu’il fait froid ou chaud, la publicité devrait utiliser des émotions froides (peur, regret, dégout, attitude cool) ou chaudes (joie, amour, bonheur).

S’il fait chaud, les émotions froides seront plus efficaces sur les consommateurs et vice versa. Ce processus serait lié à l’homéostasie, soit le phénomène de régulation de la température du corps humain à 37 degrés.

Quand on a froid, nous cherchons des émotions chaudes pour compenser et équilibrer notre température corporelle.

Ainsi, les agences de marketing auraient intérêt à diffuser des publicités différentes en fonction des saisons et des lieux.

Par exemple, Coca-Cola a créé deux publicités de Noël différentes pour le Canada et l’Australie. Malgré les similarités culturelles et économiques entre les deux pays, une campagne favorisait la chaleur et la famille tandis que l’autre était plus festive et décontract.

Il fera très chaud cette fin de semaine à Montréal. Vous savez à quoi vous en tenir.