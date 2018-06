Mondial 2018: La France élimine l’Argentine et se qualifie pour les quarts

Kazan | L’Argentine de Lionel Messi, miraculée du premier tour, s’est écroulée samedi en 8e de finale contre la France (4-3), une déroute logique pour l’Albiceleste balbutiante et sa « Pulga » vieillissante, dont la carrière internationale s’est sans doute achevée à Kazan.

La France venait de reprendre l’avantage (3-2, 64) sur un but de Mbappé. À cet instant-là, « Leo » savait que c’était fini... Tête baissée, la main devant les yeux, le Barcelonais, qui vient de fêter ses 31 ans, se repassait probablement le triste film de sa carrière internationale, aussi frustrante et cruelle que fut fantastique son parcours en club, encore loin d’être terminé.

En 2022 au prochain Mondial, Messi aura 35 ans. Une participation de la « Puce » à la Coupe du monde qatarie est donc plus qu’incertaine, d’autant qu’il avait déjà tergiversé une fois, au soir d’une finale - une de plus - perdue en Copa America, en 2016, annonçant sa retraite internationale avant de se raviser.

Di Maria, l’éclair

Comme contre l’Islande (1-1) et la Croatie (3-0) en poules, les vice-champions du monde ont bégayé leur football, victimes du placement incertain de leur superstar. Attaquant ou meneur de jeu ? Ni l’un, ni l’autre... Messi, positionné en « neuf et demi » n’a pas pesé sur le match.

Surtout l’Albiceleste a été dépassée par les accélérations des jeunes loups français.

L’action qui amène le premier but des Bleus résume à elle seule toutes les carences de la formation de Sampaoli. Mauvais contrôle de Banega, Mbappé récupère. Seule solution pour stopper sa course 60 mètres plus loin ? Une faute grossière de Rojo dans la surface. Pénalty réussi par Griezmann (13) .

Entre temps, l’ex-taulier Javier Mascherano avait offert un coup franc à Griezmann repoussé par la barre (9e). Puis Tagliafico fur contraint lui aussi de stopper MBappé illégalement en-dehors de la surface (19e) pour éviter le break.

Bilan après 20 minutes: 1-0, deux cartons jaunes parmi le quatuor défensif, et Messi perdu entre les lignes.

MBappé rejoint Pelé

Un scénario idéal pour la France, qui pouvait jouer comme elle aime le faire, en laissant le ballon à ses adversaires et en accélérant en contre avec la pépite Mbappé, 19 ans.

Seul moment d’espoir pour l’Argentine ? Juste avant et juste après la mi-temps. C’est d’abord Angel Di Maria, laissé totalement seul à vingt mètres, qui égalisa d’une superbe frappe en lucarne (41). Puis juste après le repos, l’Albiceleste profitait d’une déviation heureuse de Gabriel Mercado pour prendre l’avantage (2-1, 48e).

Mais cette équipe d’Argentine était trop limitée physiquement et techniquement pour résister au tourbillon français.

Comme un symbole, cette vague de fraicheur a été porté par la jeunesse française. Les deux latéraux, d’abord; Lucas Hernandez, 22 ans, adresse un centre vers Pavard, 22 ans aussi: missile dans la lucarne opposée (57e).

Puis Mbappé revint en scène, pour un doublé inédit pour un joueur de 19 ans depuis un certain Pelé en... 1958. Il se joue d’abord des lourdeurs de la défense argentine (64e). Puis termine une contre-attaque sur une passe d’Olivier Giroud (68e).

La réduction du score de Sergio Agüero, sur une passe de Messi (90+2), est bien trop tardive pour l’Argentine, qualifiée de dernière minute pour la Coupe du monde. Avant d’embarquer miraculeusement pour les 8e de finale. Cette fois, le train français est passé trop vite... bur-ama/pga/el

