L’écrivain français Jean-Christophe Rufin, inspiré par ses années de carrière diplomatique à titre d’ambassadeur de France en Afrique de l’Ouest, propose à ses lecteurs un nouveau héros aussi rusé qu’attachant – le consul Aurel Timescu – dans un roman captivant et très original, Le suspendu de Conakry.

Aurel Timescu, consul de France, est quelque peu tabletté et lorsqu’un crime est perpétré dans la marina de Conakry, en République de Guinée, il s’anime. Le corps inanimé de Jacques Mayères, un ressortissant français, y est retrouvé, suspendu au mât d’un voilier. Tous les indices ciblent une jeune Africaine avec qui il vivait.

Personnage discret et largement sous-estimé, le consul curieux entreprend sa petite enquête en marge de celle des autorités policières. Et ses découvertes l’amènent à guerroyer contre l’injustice, la corruption, et à faire d’intéressants constats sur le trafic de drogue.

Jean-Christophe Rufin parle avec enthousiasme de son nouveau héros, Aurel le consul, qu’on aura le bonheur de retrouver dans au moins deux autres romans. Le type qui fait rire de lui... mais qui finira par avoir le gros bout du bâton.

« En Afrique, c’est vrai que c’est important, comme il le fait, d’écouter, de prendre son temps avec les gens », explique-t-il en entrevue.

« Vous savez, ce livre, puis les autres, je les ai faits un peu pour raconter des choses que j’avais vues quand j’étais là-bas. Je voulais créer un personnage pour me mettre un peu à distance, parce que j’ai quand même un devoir de réserve. Aurel, c’est un double qui ne me ressemble pas vraiment... mais finalement il y a des choses en commun. »

Par exemple ? « Il ne travaille pas de façon rationnelle. C’est un peu comme un romancier : il imagine les personnages en regardant leurs photos, il s’imagine leurs vies. C’est un créateur, un rêveur. De ce point de vue, on se ressemble un peu. »

Inspiré d’une affaire réelle

Jean-Christophe Rufin a été ambassadeur de France au Sénégal. « Cette affaire de mort sur son bateau de plaisance, il y a des éléments là-dedans qui viennent d’une affaire réelle dont on s’est occupés pendant que j’étais là-bas. »

« Toutes les descriptions de la manière dont les Américains, les Français tracent les bateaux qui viennent de Colombie, d’Amérique du Sud avec de la cocaïne, tous ces instruments qu’on met sur les bateaux pour les tracer, tous ces trucs-là sont tirés directement de mon expérience, de la réalité. »

Jean-Christophe Rufin a bien aimé raconter l’histoire de Mayères, le ressortissant assassiné.

« On ne peut le comprendre qu’en faisant référence à un passé plus loin. Comprendre pourquoi il est mort, c’est comprendre aussi qui il était et qui il voulait être, surtout. »

Rien de sombre

Jean-Christophe Rufin croit que ce roman n’est pas un polar habituel, très violent, très noir, mais qu’il baigne plutôt dans l’univers de ses autres livres, avec son côté lumineux. « Ce n’est pas un livre noir et je ne l’ai pas conçu comme ça du tout. »

Son personnage d’Aurel plaît beaucoup, alors qu’il n’a rien pour lui. Il n’est pas beau ni bien habillé, mais finalement il surprend tout le monde.

« Avant quiconque, c’est moi qui l’aime le plus, ce personnage très attachant. C’est pour ça que j’ai envie de le retrouver dans d’autres livres ! »

« L’avantage, c’est que comme il est diplomate, il change de pays. On peut le nommer ailleurs, toujours des pays difficiles parce que, le pauvre, sa carrière n’est pas facile. On va le retrouver dans des endroits un peu obscurs et c’est plus intéressant parce qu’on peut mettre en scène des choses qui sont drôles. »

Jean-Christophe Rufin est médecin, pionnier de l’action humanitaire, écrivain, membre de l’Académie française.

Il a conquis un large public avec ses romans, notamment Rouge Brésil (prix Goncourt 2001), Katiba et Check-Point.

Le réalisateur Jean Becker vient d’adapter à l’écran Le Collier rouge.

Il aimerait beaucoup revenir au Québec pour rencontrer ses lecteurs.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Aurel se troubla. Pour le consulat, il n’avait besoin que de renseignements d’état civil. Or, il s’était laissé entraîner sur une autre pente. Le patron ne pouvait pas savoir que, dans une vie antérieure, Aurel avait voulu travailler pour la police. Il ne s’était jamais consolé de ne pas mener d’enquêtes. C’était une vocation contrariée. Il aurait mis là-dedans son sens de l’observation et de la psychologie, sa rigueur de joueur d’échecs. »

– Jean-Christophe Rufin, Le suspendu de Conakry