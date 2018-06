Un 125e premier juillet

Dans la foulée des célébrations du 125e anniversaire du Fairmont Le Château Frontenac, l’hôtel, en collaboration avec Parcs Canada, perpétuera encore une fois cette année une belle tradition à l’occasion de la fête du Canada en vous invitant à venir savourer gratuitement le gâteau de la fête du Canada sur la terrasse Dufferin, devant le Château Frontenac. Le service du gâteau (1 000 portions inspirées par la riche histoire de l’hôtel) se fera demain le 1er juillet, dès 13 h, et sera précédé, à 11 h 40, d’une cérémonie protocolaire de lever du drapeau offerte par le 2e Bataillon Royal 22e Régiment. En cas de pluie, l’événement se déroulera comme prévu.

Bonne retraite Christian

Photo courtoisie

Christian Falardeau, propriétaire de Fourrures Roméo Falardeau inc. de Québec prend sa retraite après presque 40 années dans le domaine de la fourrure (il a commencé très jeune). Le sympathique et maintenant jeune retraité Christian aura donc tout le temps nécessaire pour s’adonner à son sport préféré, le golf, et organiser des rencontres avec ses nombreux amis comme ceux du Club Rotary Québec-Est. La clientèle de Fourrures Roméo Falardeau inc. sera désormais servie par Tailleur En Fourrures Denys inc., du 1825, Avenue de la Ronde, à Québec.

Nomination à Centraide QCA

Photo courtoisie

Félicitations à Claudie Côté-Chabot qui vient d’être nommée au poste de directrice du marketing et des communications à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (QCA). Issue du domaine médiatique et journalistique, Claudie a fait sa marque au cours des huit dernières années en production de contenu innovant et en gestion au sein du Réseau TVA. Au fil des ans, elle a ainsi occupé le poste de journaliste, de chef de pupitre et de responsable de l’affectation pour TVA Nouvelles à Québec.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Le 50e anniversaire de mariage de Jocelyne Roy et Michel Gingras de Québec sera souligné aujourd’hui lors d’une fête qui réunira les trois enfants du couple (Andréanne, Marylène et Caroline) ; leurs 4 petits-enfants (Félix-Antoine, Charles-Alexandre, William et Éva) ; la famille et quelques amis proches. Jocelyne et Michel s’étaient mariés le 15 juin 1968 à l’église Saint-Sacrement.

Photo courtoisie

Prix reconnaissance

Photo courtoisie

Le Club FADOQ Beauport a mérité récemment un prix reconnaissance pour son renouvellement des membres lors de l’Assemblée générale annuelle de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Louis Bergeron, premier vice-président de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches ; Denis Savard, président du club ; Béatrice Blais, trésorière, et Ferdinand Pouliot, représentant du secteur Orléans.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michael Phelps (photo), nageur américain 18 fois champion olympique, 33 ans... Ralf Schumacher, ex-pilote de Formule 1 et frère de Michael, 43 ans... Hugues Frenette, comédien et acteur québécois, 45 ans... Mike Tyson, boxeur américain, 52 ans... Steve Duchesne, défenseur de la LNH (1986-2002), avec les Nordiques en 1992-93, 53 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 juin 2017. Simone Veil (photo), 89 ans, grande figure de la vie politique en France, survivante de la Shoah, Européenne et féministe convaincue... 2017. Gilles Sioui (photo), 60 ans, auteur-compositeur-interprète natif de Wendake... 2012. Éric Gourdeau, 88 ans, haut fonctionnaire québécois (1961-1986).... 2010. Bruno Côté, 69 ans, peintre figuratif de Charlevoix... 2009. Jacques Fauteux, 76 ans, animateur à Radio-Canada.