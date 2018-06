Un rêve à deux doigts de se réaliser

Martin Petit n’a jamais caché son ambition d’adapter aux États-Unis sa série Les pêcheurs. Et l’humoriste a bien failli réaliser son rêve, il y a quatre ans, lorsqu’il a développé un projet d’adaptation avec Jason Alexander, le fameux George du sitcom Seinfeld.

Martin Petit a les deux pieds dans l’organisation du Grand Montréal comédie fest depuis plusieurs mois – comme vous pouvez le lire dans notre cahier Weekend d’aujourd’hui –, mais l’humoriste poursuit, parallèlement, le développement de l’adaptation des Pêcheurs pour le marché américain.

« Tous les trois mois, je reçois des appels de personnes intéressées, dit-il. C’est un projet qui se passe beaucoup. Il y a des réalisateurs et des auteurs qui le regardent. Mais ce n’est pas une affaire facile à faire, car on change de vedettes chaque semaine. »

Moment surréel

L’humoriste indique être passé bien près de voir son rêve concrétisé lorsqu’il a travaillé avec Jason Alexander, il y a quatre ans. « On a développé ça ensemble pendant un an. Ça n’a pas abouti, je ne sais pas pourquoi. Mais c’est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de séries américaines qui étaient basées sur un humoriste qui joue son propre rôle, comme Louie. »

Le développement du projet avec Alexander s’est rendu si loin que Martin Petit a été invité à pitcher son idée, en compagnie du comédien américain, aux dirigeants de Fox, en Californie. « C’était un moment surréel, dit-il. Je suis un fan de Seinfeld et ça me rappelait la scène où Jerry et George pitchent leur show à Fox. Là, j’étais chez Fox, assis sur un divan à côté de George ! Dans ma vie, c’était absurde. J’étais vraiment en train de vivre un “Seinfeld moment” avec quelqu’un de l’émission ! En sortant de Fox, on a croisé Matt Damon qui attendait pour un meeting après moi... »

Liste prestigieuse

Pour trouver les comédiens invités dans la version américaine, Martin Petit avait suggéré à Jason Alexander de dresser une liste d’artistes qu’il se sentait à l’aise d’appeler personnellement. « C’est ce que j’avais fait pour ma première saison, car le projet n’était pas connu, dit Martin. J’avais fait une liste de 10 à 12 humoristes avec qui j’avais une relation très privilégiée de confiance. »

La liste qu’Alexander a envoyée à Petit l’a jeté par terre. « J’ai gardé le courriel, car je n’en revenais pas. Il m’avait envoyé 20 noms. Ça commençait par Jerry Seinfeld et Ray Romano. Puis, il y avait Bill Clinton, Bruce Springsteen et Dave Grohl. La dernière était Oprah ! C’était tous des gens qu’il était à l’aise d’appeler. Moi, j’avais Mitsou ! (rires) »

Martin Petit indique avoir aussi trois squelettes de scénarios de films dans ses tiroirs. « Ce sont des idées que je veux faire depuis cinq ans », dit celui qui avait coécrit Starbuck, avec Ken Scott, en 2011. Et la scène, là-dedans ? Le dernier spectacle de l’humoriste remonte à 2010, avec Le micro de feu. « Je ne sais pas quand il va sortir. C’est la première fois de ma vie que je crée sans date. »