Une 2e microbrasserie à Charlesbourg

Une nouvelle microbrasserie s’installe dans l’arrondissement Charlesbourg. Après la Brasserie Générale, l’Emporium devrait ouvrir ses portes aux amateurs de houblon cet automne dans le local de la défunte P’tite Grenouille.

Quatre partenaires ont décidé d’investir dans ce local situé dans un petit centre commercial du boulevard Henri-Bourassa près du restaurant Chez Biceps BBQ. L’endroit est inoccupé depuis plus d’un an.

Les anciens locataires ne s’étaient jamais vraiment remis d’un accident tragique qui a coûté la vie à un jeune de 19 ans – écrasé par une machine de divertissement de boxe – et ils avaient choisi de mettre la clé dans la porte au printemps 2017 pour se concentrer sur les autres antennes de La P’tite Grenouille.

Que restera-t-il de la boîte à chansons ? « Pas grand-chose », répond du tac au tac Jean-François Simard, rencontré sur place avec deux de ses associés, Sébastien Gauthier et Stéphanie Turcotte Genest.

Le premier, cofondateur de La Souche dans Limoilou, œuvre dans le milieu de la bière depuis huit ans. Biologiste de formation, il a également brassé chez Archibald et travaille présentement au Griendel. Sébastien Gauthier, lui, travaille dans le domaine de la restauration depuis un bon moment. Il a notamment été copropriétaire du Cosmos à Lévis.

Quant à la trésorière du groupe, elle a une formation en administration et a déjà exploité une entreprise dans le secteur événementiel. Leur quatrième associé, qui a une solide expérience dans le monde brassicole, ne peut être nommé pour l’instant. « On est tous des entrepreneurs dans l’âme », laisse tomber M. Gauthier.

Bière « haut de gamme » et pizza

Convaincu qu’il y a encore de la place pour de nouvelles microbrasseries à Québec, le quatuor entend miser sur des bières « haut de gamme » vieillies en barriques, en plus des bières classiques accessibles à tous. Pas question non plus de se contenter d’un broue-pub. Une demande de permis industriel a été effectuée, mais un changement de zonage sera toutefois nécessaire.

Quant au restaurant, les quatre associés misent beaucoup sur un four à pizza importé d’Italie. Des discussions sont présentement en cours avec Ann-Rika, la gagnante de l’émission Les Chefs en 2017, pour l’élaboration du menu.