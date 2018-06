Une indifférence inquiétante

John Tavares avait le choix. Il aurait pu se servir du Canadien de Montréal pour négocier à la hausse comme l’avait notamment fait Brendan Shanahan à l’époque. Toutefois, le joueur de centre a décidé de jouer franc-jeu et de donner l’heure juste dès le départ. Les équipes à qui il a choisi de parler, ce sont réellement des marchés où il veut évoluer. Les partisans sont déçus et fâchés de savoir que le CH ne fait pas partie des marchés privilégiés par Tavares. Mais peut-on réellement lui en vouloir ? L’équipe vient d’échanger un marqueur de 30 buts en Alex Galchenyuk et s’apprête à en troquer un autre en Max Pacioretty. Avec qui aurait-il joué à Montréal ? Paul Byron et Andrew Shaw ? John Tavares veut gagner la Coupe Stanley, point final. D’ailleurs, si j’avais de l’argent à mettre, je le ferais sur les Sharks de San Jose.

J’ai dirigé une équipe pendant six ans dans la LHJMQ et, pendant ces années, j’étais le responsable et le remplaçant des parents de 25 jeunes joueurs. Je devais m’occuper de la discipline à tous les niveaux, autant à l’école, qu’au hockey, que dans la vie en général. Quand je vois que le Canada a approuvé le projet de loi légalisant la marijuana, j’ai un haut-le-cœur. Si j’étais un parent, je serais très inquiet. Je le suis, en tout cas. Heureusement, j’ai discuté avec le commissaire Gilles Courteau hier et il m’a confirmé que ce serait tolérance zéro en matière de pot, légal ou non. Bravo. Malgré tout, je demeure préoccupé.