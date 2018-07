Angelina Jolie veut encore adopter

Angelina Jolie n'est pas étrangère aux démarches d'adoption, ayant adopté Maddox, 16 ans, originaire du Cambodge, Pax, 14 ans, originaire du Vietnam, et Zahara, 13 ans, originaire d'Éthiopie, en tant que mère célibataire, avant qu'ils ne soient officiellement adoptés par son partenaire d'alors, Brad Pitt.

En septembre 2016, Angelina a demandé le divorce de l'acteur, qu'elle avait rencontré sur le tournage de Mr and Mrs Smith, après deux ans de mariage, et elle serait maintenant prête à élargir sa famille, qui comprend également les enfants biologiques qu'elle a eus avec Brad Pitt : Shiloh, 12 ans, et ses jumeaux de neuf ans, Knox et Vivienne.

« Angie veut adopter à nouveau depuis quelques années, a déclaré une source au magazine Grazia. Elle a examiné de nombreuses options en termes de pays, mais la Syrie serait l'endroit le plus faisable pour adopter.(...) Elle est désireuse d'attirer l'attention sur cette partie du monde. Les discussions avec les agences ont bien avancé et sont toujours en cours, mais elle ne se précipitera pas dans cette situation jusqu'à ce que les circonstances soient parfaitement appropriées. »

Depuis 2012, la vedette de 43 ans a rencontré de nombreux réfugiés syriens dans des pays comme l'Irak, le Liban, la Turquie et la Jordanie dans le cadre de son rôle d'Envoyée spéciale du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Quand elle a demandé le divorce, elle a demandé la garde physique de leurs six enfants, mais la Cour supérieure du comté de Los Angeles a récemment déterminé qu'il serait « dangereux » pour les enfants de ne pas avoir de relation avec leur père. Ils ont conclu un accord de garde temporaire pour l'été, pendant qu'elle tourne Maléfique 2 à Londres.

La vedette de Tomb Raider a déjà expliqué au magazine People qu'elle n'avait pas travaillé après sa séparation parce qu'elle voulait être là pour ses enfants.

« Tout sera fait pour les enfants, avait-elle expliqué en septembre. Je n'ai pas travaillé depuis plus d'un an maintenant, car ils avaient besoin de moi à la maison. Tout s'est arrêté. Je passe beaucoup de temps à discuter avec eux parce que tout les affecte. Chaque lieu de tournage, chaque type de projet, je vais devoir tout ajuster en fonction de ce qu'ils peuvent tolérer. »