De la profondeur pour l’organisation du Canadien

Si le Canadien de Montréal n’a pas fait de grosse prise sur le marché des joueurs autonomes, dimanche, il s’est toutefois assuré de mettre la main sur des éléments pour son club-école.

En effet, les signatures contractuelles de Michael Chaput et de Kenny Agostino sont définitivement une meilleure nouvelle pour le Rocket de Laval que pour le Canadien.

Chaput a paraphé un contrat de deux ans avec le Tricolore. Si jamais il évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il empochera 680 000$ par saison.

L’ancien choix de troisième ronde des Flyers de Philadelphie est un joueur de centre gaucher de 26 ans, qui a tout de même participé à 135 rencontres dans la LNH, récoltant six buts et 11 mentions d’aide. Il a principalement joué pour les club-écoles des Blue Jackets de Colombus et des Canucks de Vancouver.

L’an dernier avec les Comets d’Utica, il a amassé 42 points, dont 17 filets.

Pour sa part, Kenny Agostino s’est entendu pour un an et 700 000$ avec le Canadien.

L’ailier gauche de 26 en sera à sa troisième formation en trois ans. Il a précédemment évolué dans les organisations des Flames de Calgary, des Blues de St. Louis et des Bruins de Boston. Il n’a cependant pas beaucoup joué dans la LNH. Agostino a joué 22 parties, sur quatre saisons et a amassé seulement six points.

Dans la Ligue américaine de hockey (LAH) la saison dernière, il a récolté 53 points, dont 16 buts, avec les Bruins de Providence.

Joël Bouchard rapatrie un ancien de l’Armada

Le Rocket de Laval a annoncé la signature d’un contrat d’un an à un volet (AHL) avec l’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand Nikita Jevpalovs.

Le joueur de centre letton a joué trois saisons sous la gouverne de l’entraîneur-chef Joël Bouchard dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), de 2012 à 2015. Il a amassé 95 buts et 98 mentions d’aide pour 193 points en 185 matchs.

De 2015 à 2017, Jevpalovs a évolué avec le club-école des Sharks de San Jose, le Barracuda de San Jose dans la ligue américaine. Il a ensuite fait le saut dans la Ligue continentale de hockey avec le Dynamo de Riga où il a amassé cinq buts et trois passes en 46 rencontres.

En plus de Jevpalovs, le Rocket s’est entendu avec trois autres joueurs sur des ententes de la Ligue américaine.

Il s’agit des Québécois de Maxim Lamarche, Alex Belzile et Ryan Culkin.