Donald Trump félicite le nouveau président mexicain de gauche

Le président américain Donald Trump a félicité dimanche et s’est dit «prêt à travailler » avec le nouveau chef d’État mexicain, Andrés Manuel Lopez Obrador, peu après la large victoire remportée par ce candidat de la gauche à l’élection présidentielle au Mexique.

« Il y a beaucoup à faire pour le bien à la fois des États-Unis et du Mexique! », a tweeté le président Trump dont la politique commerciale et sur l’immigration a plongé les relations avec son voisin mexicain au plus bas de leur histoire.