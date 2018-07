Festival de jazz J4 : De la chaleur et vives les « jeunes »

Comme le disait mon père avec cette pointe d’accent du sud qui lui restait de ses années toulousaines : « c’était la cagnasse ». Transformé en étuve, le site du Festival international de jazz transpirait à grosses gouttes comme les festivaliers. Et pourtant, la ferveur était bien présente en débutant ;par la chanteuse torontoise Elise Le Grow , qu’il faudra surveiller. Dans un répertoire somme toute assez classique, alimenté par les tubes d’Otis Redding, Muddy Waters et Bo Diddley, elle a prouvé et de très belle façon, que sa voix chaude gorgée de soul lui ouvrira certainement une pour un concert en salle.

Des enfants et des parents

Après l’étuve, nous avons pris la direction de la salle Wilfrid-Pelletier où le cinéma était à l’honneur. Comme l’an passé pour le film oscarisé La La Land, l’Orchestre Métropolitain revisitait l’univers des musiques de film de la franchise Dream Works. Ohqu’il était réjouissant de voir, tous ces petits avec leurs parents , chantaient et applaudissaient quand Shrek, et surtout les héros de Kung-Fu Panda firent apparition. Plus qu’une réussite, un moment de communion assez rare et festif.

Un grand monsieur

Il fut question pendant ce festival de l’esclavage de la condition afro-américaine. À la maison symphonique, le saxophoniste ténor et soprano Archie Shepp (81 ans) faisait son entrée. Toute sa vie, et que l’on songe à ce monument que fut Attica Blues, Archie Shepp milita pour ses frères et un mode meilleur. Certes, le temps a fait son œuvre, la sonorité est moins ample qu’avant, mais le discours est toujours là. Dans un français presque impeccable, ce gentil monsieur évoquant le blues, Duke Ellington : Don’t Get Around Much Anymore et Come Sunday . Plus encore, et là, nous entrions de plain-pied dans son histoire, que dire de Mama Rose en hommage à sa grand –mère qui fut esclave et son frère disparu dans de tragiques conditions. Quand le jazz se confond avec l’injustice, nous écoutons religieusement. Merci, Mr Archie Shepp !

Le Spanish Harlem Orchestra

À 21 h 30, la grande place du festival était subitement devenue une piste de danse. Malgré la chaleur Harlem Orchestra « envoyait la sauce ». Fidèles à leurs habitudes, ces joyeux lurons avaient vite compris que la soirée serait exceptionnelle. Les cuivres toujours dans l’aigu donnaient le ton et les chanteurs invitaient tout ce beau monde à danser. Et c’est ainsi que la salsa dura fit son effet.

Ce soir



à 18 h, gratuit, le batteur Jerry Granelli

60 ans de rock et de jazz, presque un monument



À 19 h et 21 h 45 au Upstairs

Le saxophoniste ténor Benny Golson

Il fut directeur musical chez le batteur Art Blakey avec des jazz Messengers , et sa composition Killer Joe est passée à l’histoire. Incontournable.

À 19 h 30.... À la salle Wilfrid-Pelletier

Une bière, un scotch , un bourbon avec le guitariste chanteur George Thorogood et ses Destroyers

En première partie, le guitariste et chanteur Jordan Officer... bravo !