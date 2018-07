Jarred Tinordi met le cap sur Nashville

L’ancien premier choix du Canadien de Montréal en 2010, Jarred Tinordi, a conclu une entente d’un an avec les Predators de Nashville, dimanche.

Le contrat est à deux volets et rapportera 650 000 $ au défenseur s’il évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ou 325 000 $ s’il joue dans la Ligue américaine.

L’an dernier, avec le club-école des Penguins de Pittsburgh, le colosse de 6 pi et 6 po a amassé cinq buts et 16 mentions d’aide pour 21 points en 62 parties. Dans la LNH, il a participé à 53 rencontres et n’a obtenu que six mentions d’aide.

En plus de l’ancien membre du Tricolore, les «Preds» ont accordé des contrats à deux autres joueurs. Il s’agit des attaquants Connor Brickley et Rocco Grimaldi.

Les deux ententes sont à deux volets et d’une durée d’un an.

Brickley, 26 ans, a joué 44 parties avec les Panthers de la Floride en 2017-2018. Il a récolté quatre filets et huit mentions d’aide pour 12 points.

Quant à lui, Grimaldi a principalement évolué avec le club-école de l’Avalanche du Colorado, le Rampage de San Antonio. Il a obtenu un but et deux mentions d’aide avec la formation du Colorado en six rencontres, la saison passée.