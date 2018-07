Jimmy Hayes tentera sa chance avec les Penguins

Les Penguins de Pittsburgh ont accordé un contrat d’un an à deux volets à quatre hockeyeurs, dont l’attaquant Jimmy Hayes, dimanche.

Les défenseurs Zach Trotman et Stefan Elliott, ainsi que le gardien John Muse, ont aussi signé une entente. Ils gagneront tous 650 000 $ s’ils évoluent dans la Ligue nationale.

Hayes, 28 ans, a récolté trois buts et six mentions d’aide en 33 rencontres avec les Devils du New Jersey la saison passée. Le vétéran qui a aussi porté le chandail des Blackhawks de Chicago, des Panthers de la Floride et des Bruins de Boston durant sa carrière a amassé 109 points en 334 joutes à vie.

L’Américain fut le choix de deuxième tour, le 60e en tout, des Maple Leafs de Toronto en 2008.