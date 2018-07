John Moore poursuivra sa carrière chez les Bruins

Les Bruins de Boston ont fait signer un contrat de cinq ans, d’une valeur annuelle moyenne de 2,75 millions $, au défenseur John Moore, dimanche.

Le patineur de 27 ans a totalisé sept buts et 11 mentions d’aide pour 18 points en 81 matchs avec les Devils du New Jersey lors de la plus récente campagne. Il a écopé de 47 minutes de punition et affiché un différentiel de +3. Moore a ajouté une aide en cinq parties éliminatoires.

L’ancien des Blue Jackets de Columbus, des Rangers de New York et des Coyotes de l’Arizona a accumulé 99 points, dont 32 buts, en 447 duels du calendrier régulier à vie.

Joakim Nordstrom aussi

Par ailleurs, l’équipe de la Nouvelle-Angleterre a aussi embauché l’ailier Joakim Nordstrom, qui touchera 2 millions $ en deux ans.

Le Suédois s’est contenté de sept points en 75 sorties avec les Hurricanes de la Caroline la saison passée. Ayant aussi porté l’uniforme des Blackhawks de Chicago, Nordstrom a obtenu 49 points en 282 rencontres en carrière.