La chaleur s’invite pendant les déménagements

De nombreuses personnes en déménagement à Québec ont regretté de ne pas s’être mises au travail plus tôt, dimanche, quand la chaleur s’est installée pour de bon sur la capitale en après-midi.

En cette traditionnelle valse des déménagements, au cours de laquelle se font chaque année plus de 10 % des changements d’adresse, les remorques, camions et voitures chargés à bloc se multipliaient dans les rues de la Vieille Capitale.

« On vient de commencer [notre déménagement] et il commence à faire chaud, alors on regrette peut-être un peu de ne pas avoir commencé ce matin. Mais sinon, c’est le fun et tout le monde s’entraide », lance Antoine Légaré, qui emménageait sur l’avenue Myrand.

Photo Pascal Huot

La bonne humeur était effectivement au rendez-vous dans ce quartier peuplé de nombreux étudiants, malgré une chaleur de plus en plus insupportable. La température ressentie a finalement culminé à 30.

D’autres résidents, plus chanceux, ont profité d’une accalmie en début de journée avec un ciel couvert et un mercure bien plus confortable.

« Ça se passe bien, c’est frais. Il ne fait pas trop chaud, c’est pour ça qu’on a choisi de faire ça ce matin », se félicitait Julien Pelletier, dans Limoilou.

Des précautions

Forts sollicités, les déménageurs professionnels ont pris leurs précautions. Chez Transport Logisco, il y avait plus d’effectifs, on avait prévu de l’eau en masse et les travailleurs prenaient des pauses lorsque nécessaire. Des minutes que l’entreprise a choisi de ne pas facturer à ses clients.

« Au tarif que l’on a, on sait que c’est dispendieux alors on coupe le temps et on l’ampute sur la facture », indique Patrick Gilbert, qui en était à son sixième déménagement en 24 heures. Il faut dire qu’en raison de la demande, les tarifs de la plupart des transporteurs sont passés du simple au double.

À la succursale Discount de l’avenue Dalton, on ne manquait pas d’ouvrage non plus. Le « festival des déménagements » a commencé un peu plus tôt cette année, puisque le 1er juillet est tombé un dimanche. « J’ai eu autant de sorties de camion [samedi qu’hier] », a fait remarquer Alexandre Griffin, l’un des gérants.

Cauchemar

À la chaleur s’est ajoutée une autre difficulté pour deux jeunes universitaires qui ont découvert avec stupéfaction le sale état dans lequel leur nouvel appartement de l’avenue Myrand a été laissé. « L’ancien locataire n’a pas enlevé ses meubles, il a tout laissé et c’était vraiment crotté partout », peste Charles Valois avec dégoût.

Photo Pascal Huot

« Ça doit faire quatre heures qu’on est six dans l’appartement à laver et on est peut-être rendu à la moitié. On n’a pas encore rentré nos meubles », se désole son nouveau colocataire Louis Boulard Chaîné.

Le concierge d’un autre immeuble a raconté avoir vécu un cauchemar semblable quelques jours plus tôt, à Sainte-Foy. « C’est des gens qui n’ont aucun scrupule. On dirait que ça leur fait plaisir de faire du trouble », dénonce Michel Beaudoin.

Au moins 4 jours de canicule

La fin de semaine des déménagements, chaude et humide, aura servi de prélude à une semaine qui s’annonce encore plus accablante dans le centre et le sud de la province. Dans la région de Québec, la température ressentie pourrait d’ailleurs monter jusqu’à 41 aujourd’hui.

Environnement Canada a émis dimanche un avertissement de chaleur pour la ville de Québec et les environs, où le mercure devrait osciller entre 30 °C et 32 °C au moins jusqu’à jeudi.

En chiffres

830$: loyer moyen pour un 4 ½ à Québec

loyer moyen pour un 4 ½ à Québec 820$: loyer moyen pour un 4 ½ à Montréal

loyer moyen pour un 4 ½ à Montréal 68 000: nombre de personnes qui ont déménagé le 1er juillet au Québec

*Sources : Société d’habitation du Québec et Hydro-Québec

Encore trop d’animaux abandonnés

Photo d’archives, Jean-François Desgagnés

Le 1er juillet est un jour de déménagement pour des milliers de Québécois, mais aussi malheureusement une journée où de nombreux animaux se retrouvent sans foyer. Selon les chiffres de la SPA, quelque 292 animaux en moyenne sont abandonnés chaque mois à Québec. Pendant l’été, ce chiffre grimpe à 368 par mois, une augmentation de 31 %.

La directrice générale de la SPCA Montréal, Élise Desaulniers, déplore que les baux résidentiels au Québec permettent d’interdire les animaux, ce qui n’est pas le cas en Ontario. Une situation qui peut augmenter le nombre d’abandons d’animaux.

Les propriétaires souhaitent exiger un dépôt à leurs locataires

L’Association des propriétaires du Québec (APQ) a réitéré son plaidoyer pour que la loi de la province permette aux propriétaires qui le désirent d’exiger un dépôt de garantie de la part de leurs locataires. Nombreux sont les propriétaires québécois qui souhaitent pouvoir exiger un tel dépôt, selon un sondage mené par l’APQ. Près de la moitié des répondants (49 %) ont indiqué que s’ils avaient la possibilité de demander une seule modification concernant la location dans la loi, ce serait de pouvoir exiger un dépôt. Le dépôt de garantie, qui est formellement interdit par le Code civil du Québec, est autorisé ailleurs au Canada et dans d’autres pays, argumente l’APQ.