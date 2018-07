L’art de vivre avec peu

La lecture de « Comment améliorer mes finances ? » signée « Personne âgée pauvre et veuve » m’a donné envie de vous faire part de ma situation. J’ai 75 ans, comme elle aussi je vis seule avec un revenu de 18 000 $ par année et je considère que les gouvernements se moquent de nous les aînés.

En janvier dernier, j’ai eu une augmentation de 2,92 $ sur ma pension de vieillesse pendant que ma rente du Québec augmentait de 4,20 $, ce qui équivaut à une augmentation de 1,5 %, alors que l’an dernier c’était 1,4 %. Tout ça pour la somme de 7,12 $ d’augmentation par mois depuis mars dernier. WOW !

Grâce à mon plan budgétaire, Hydro-Québec a augmenté de 5,00 $ par mois, mon loyer de 13,00 $ depuis juillet, et Vidéotron de 4,00 $ depuis mars dernier. Si j’additionne ces trois éléments, j’en suis à 22,00 $ d’augmentation par mois, alors que mes revenus eux n’ont augmenté que de 7,12 $ par mois.

Si je calcule bien, je suis dans le rouge de 14,88 $ par mois, seulement avec ces trois éléments. Et c’est ainsi depuis plusieurs années. Je souligne aussi que comme je dois aussi payer mes frais dentaires et que ça me prendrait 2300 $ pour de nouvelles prothèses, je m’en passe. Prochainement, on devrait aussi à mon âge être obligé de payer nos visites chez l’optométriste à raison de 85 $ chaque fois, à moins que la FADOQ réussisse à gagner sa bataille pour défendre la cause des aînés à faible revenu. Dites-moi donc maintenant que les gouvernements prennent à cœur notre cause et je vous répondrai... foutaise !

Momo

Comme je l’avais souligné à cette personne, j’ai n’ai malheureusement d’autre avenue à vous suggérer que celle de consulter l’ACEF de votre coin de pays pour qu’on vous aide à trouver des solutions ponctuelles dans des organismes d’entraide pour soulager votre facture d’épicerie, par exemple. Petite consolation, mes vérifications m’apprennent que contrairement à ce que vous affirmez, les examens périodiques généraux chez l’optométriste sont encore assurés par la carte d’assurance maladie.