Le Canada célébré sur la terrasse Dufferin

Des centaines de Québécois et de touristes des quatre coins du globe se sont massés sur la terrasse Dufferin, dans le Vieux-Québec, dimanche, pour célébrer le 151e anniversaire du Canada.

« Le Canada est un pays adorable et progressiste. Je ne me sens pas très patriotique le 4 juillet (Jour de l’Indépendance aux États-Unis). Je le suis pratiquement davantage avec le 1er juillet ici », assurait Caitlin Byrne, une Américaine du New Jersey qui rappelait fièrement ses racines canadiennes-françaises.

Une levée du drapeau unifolié ainsi qu’un défilé protocolaire du 2e Bataillon, Royal 22e Régiment, ont marqué les célébrations, en plus d’une vingtaine de coups de canon qui ont retenti dans les environs des plaines d’Abraham et de la terrasse Dufferin.

Le traditionnel gigantesque gâteau a par la suite été servi, gracieuseté du Château Frontenac. Pour l’occasion, les gourmands qui formaient une file sur plus de 100 mètres ont pu se faire servir le dessert par des députés et ministres fédéraux et provinciaux, notamment Jean-Yves Duclos, Sébastien Proulx, Véronyque Tremblay et Gérard Deltell. Des élus municipaux étaient également de la fête.

Pays accueillant

Si quelques curieux ont déclaré que le rassemblement n’était qu’un prétexte pour prendre l’air, plusieurs ont fait part de l’importance de célébrer la fête du Canada.

« Je suis fier d’être Canadien et des valeurs d’égalité, de liberté et de démocratie qu’on défend », disait Félix Tremblay.

Fulvio Rovaris est un Canadien d’origine italienne qui a immigré il y a cinq ans. Il est tombé sur les festivités par hasard, complétant ainsi un périple de quelques jours dans les environs de Québec. « On commence à sentir comme si le Canada, c’est vraiment chez nous », confiait-il au sujet du pays qui a vu naître ses deux jeunes enfants.

Peu nombreux à Ottawa

Du côté d’Ottawa, les Canadiens ont été peu nombreux à oser braver la chaleur, dimanche midi, pour se rendre sur la colline parlementaire afin d’assister au lancement des festivités de la fête du Canada.

Sur place, les festivaliers formaient la plus petite foule observée à pareille heure au cours de la dernière décennie.

La température, qui avoisinait les 47 °C à Ottawa à midi en tenant compte du facteur humidex, avait de quoi en décourager plusieurs.

Le premier ministre Justin Trudeau a fait une entorse à la tradition en partant en tournée à l’occasion du 1er juillet, plutôt que de profiter des célébrations dans la capitale fédérale.

— Avec l’Agence QMI