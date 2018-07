Oliver Ekman-Larsson prolonge avec les Coyotes

Le défenseur des Coyotes de l’Arizona Oliver Ekman-Larsson a conclu une prolongation contractuelle de huit ans, dimanche.

D’après le réseau TSN, le pacte réseau au joueur de 26 ans plus de 8 millions $ par campagne.

«Nous sommes excités de la signature d’Oliver et du fait qu’il sera avec nous pour les huit prochaines années, a affirmé le directeur général des Coyotes John Chayka. Oliver est un joueur incroyable et nous croyons en lui et au fait que notre équipe se développera avec sa présence. C’est un grand jour pour nos partisans et pour notre organisation.»

En 2017-2018, il a récolté 14 buts et 28 mentions d’aide pour 42 points en 82 parties, tout en conservant un différentiel de -28. Le choix de premier tour des Coyotes, le sixième au total, en 2009 a amassé 290 points en 576 matchs à vie.

Ekman-Larsson devait tester le marché des joueurs autonomes le 1er juillet 2019 faute d’un nouveau contrat.