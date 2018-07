Pas de reconstruction, selon Marc Bergevin

Le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, a refusé de parler de «reconstruction», dimanche, quelques heures après l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Si certaines formations ont choisi d’offrir de juteux contrats à de gros noms, Bergevin, lui, a surtout voulu offrir de la profondeur à l’organisation.

«Je ne suis pas prêt à dire qu'on fait une reconstruction, on amène des joueurs de calibre LNH sans donner nos jeunes», a-t-il mentionné.

À ce titre, Bergevin a mentionné l’ailier Joel Armia, obtenu dans une transaction avec les Jets de Winnipeg, samedi.

Le Finlandais n’a que 25 ans, a rappelé l’homme de hockey, est «un droitier naturel» possède «un gros gabarit» et il est «un gars qui va tuer les punitions et qui va entourer les jeunes».

Le DG du CH a balayé du revers de la main le terme «reconstruction» à plusieurs reprises durant son point de presse.

«Si tu regardes notre alignement (...) on a déjà des bons joueurs jeunes, je pense qu'on a juste deux joueurs au-dessus de 30 ans. On ne sort pas des vieux pour amener des jeunes. C'est pourquoi je ne suis pas prêt à utiliser le mot reconstruction», a-t-il précisé.

Quant à ses joueurs un peu plus âgés, comme le gardien Carey Price ou le défenseur Shea Weber, Bergevin estime que leur présence sera importante pour contribuer à la progression des jeunes.

Peu de chances pour Stastny

À la recherche d’un joueur de centre de qualité comme c’est le cas depuis plusieurs années, Bergevin a admis qu’il avait eu des discussions avec l’agent de Paul Stastny. Mais ce dernier a finalement choisi de se joindre aux Golden Knights de Las Vegas.

«On était bas dans la liste de Stastny», a-t-il avoué.

Il a aussi admis que si l’organisation gardait un œil sur le cas John Tavares, elle ne «mettait pas tous ses œufs dans le même panier» à son sujet et n’oubliait pas que l’Ontarien allait avoir de nombreuses possibilités devant lui.

Repoussé par Stastny et Tavares, Bergevin se sera finalement tourné vers un visage connu en Tomas Plekanec, de retour pour un an avec l’équipe après être brièvement passé par Toronto vers la fin de la dernière saison.

«La cuvée de joueurs de centre était très mince, a-t-il rappelé. On le connaît bien, il veut jouer à Montréal.»

Bergevin a également dit du Tchèque de 35 ans qu’il «nous achète du temps pour nos jeunes qui s'en viennent».

Un intérêt pour Duclair

Mentionnant que son magasinage n’est «pas nécessairement» terminé, Bergevin a notamment indiqué que le Québécois Anthony Duclair, récemment libéré par les Blackhawks et bon ami de Max Domi et Jonathan Drouin, était pour lui une cible potentielle.

«Duclair est un joueur auquel on a parlé, on a un intérêt», a-t-il déclaré.

D’ailleurs, le CH a mis la main sur plusieurs Québécois au cours de la journée. Xavier Ouellet, Michael Chaput, Alexandre Grenier et Alex Belzile, notamment, ont signé des contrats avec l’organisation.

«On amène des jeunes d'ici, a-t-il expliqué, lorsque questionné au sujet de Ouellet . Il a l’expérience de la LNH. Il a fait les six dernières années avec le même entraîneur. C'est un changement d'air, c'est un d'ici et je pense qu'il peut nous aider. Ça va faire de la compétition à l'interne durant le camp d'entraînement.»

Parlant de Québécois, Bergevin a surveillé de près le camp de perfectionnement de l’équipe et a beaucoup aimé le niveau de talent qu’il y a observé, notamment de la part du «petit Samuel Houde».

«Je l'ai vraiment remarqué, c'est un joueur très intelligent.»

Marc Bergevin a parlé avec l’agent de Calvin de Haan

Toujours à la recherche d'un partenaire à la ligne bleue pour Shea Weber, le directeur général des Canadiens de Montréal Marc Bergevin a confirmé avoir entretenu des pourparlers avec le joueur autonome Calvin de Haan.

Le défenseur de 27 ans, sélectionné au 12e rang de l'encan 2009 par les Islanders de New York, s'est lancé lors de la saison 2014-2015 à Long Island.

Fort d'une récolte de 25 points en 82 rencontres en 2016-2017, de Haan a toutefois été limité à 33 rencontres la saison dernière. Il n'a toutefois pas connu un différentiel des plus et des moins négatif depuis 2014, pointant à +15 et +11 respectivement lors des deux dernières campagnes.