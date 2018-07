Rattrapage estival

Comme la plupart de nos artistes préférés se concentrent sur les concerts de route, de festivals et de fêtes nationales, l’été est une saison souvent moribonde, côté parutions de disques.

Gorillaz - The Now Now

★★★

Deux ans après le plébiscité et explosif Humanz, le collectif imprévisible refait surface avec un nouvel album ainsi qu’une direction artistique plus décontractée sur The Now Now. Un choix audacieux, certes, mais le LP s’avère tout de même un brin barbant au fil des écoutes.

Un album centré sur Albarn

Si ces primates ont fait leur marque au fil des années en multipliant les collaborations et le glanage de genres, The Now Now vient rompre avec cette « tradition » en limitant les artistes invités (trois seulement ; Humanz en avait plus d’une quinzaine à titre de référence) et l’éclatement des styles musicaux.

Ainsi, cette sixième offrande est (malheureusement) plus étiquetable que les précédentes : c’est essentiellement un album pop aux accents électro et funk où Damon Albarn se fait plus le centre d’intérêt que le point de convergence.

Les fans du chanteur culte adoreront, certes, mais pour celles et ceux qui en sont venus à apprécier l’excitation et l’écoute attentive accompagnant les parutions imprévisibles de Gorillaz, The Now Now n’est pas à la hauteur.

Bref, je ne suis pas choqué. Je suis juste déçu...

Ce n’est pas « mauvais », on s’entend, mais ça demeure monotone... et quand Gorillaz dévoile un LP beige, c’est un peu triste.

Par contre, je vous encourage tout de même à l’écouter.

Panic At The Disco ! - Pray For The Wicked

★★★

Selon plusieurs observateurs de l’industrie, le sixième LP du groupe pop rock devrait trôner sous peu au sommet du top 200 de Billboard, d’où ces quelques lignes sur cet album paru au cours du mois de juin. Suite logique de Death Of A Bachelor (2016), où Brendon Urie singeait autant Sinatra que Mercury, Pray For The Wicked a notamment été composé entre une tournée et un passage sur Broadway pour le chanteur et ça s’entend. Bien que moins rock que l’œuvre précédente, ce disque est tout aussi, sinon plus, ampoulé et ne laisse pas indifférent. Bref, certains vont craquer, d’autres grinceront des dents.

Bodh’aktan - Ride Out The Storm

★★ ½

Au début du mois, le populaire collectif rock québécois dévoilait un second LP entonné dans la langue de Shane MacGowan. Si, en français, le projet tire son épingle du jeu, Bodh’aktan en bave un brin en anglais tant la concurrence est forte dans le domaine du rock celtique. D’où, peut-être, l’impression que Bodh’aktan livre ci un album potable, mais un brin trop sage en son genre. Pour les inconditionnels de l’orchestre, donc.

Chromeo - Head Over Heels

★★

Le duo funk électro s’enlise sur ce cinquième album diablement prévisible, imperméable à son époque et, malheureusement, pas si dansant. Idem pour les textes qui n’amènent rien de neuf ou d’intéressant aux nouvelles pièces des musiciens natifs de Montréal. Malgré tout le charisme de Dave 1 et P-Thugg, la production hyper lisse et les invités de renom, Head Over Heels est sûrement l’œuvre la plus faible de la discographie du projet à ce jour. Dommage !

Coup de coeur

Foxtrott - Meditations I

★★★ ½

La musicienne et interprète électro locale Marie-Hélène « Foxtrott » Delorme fait suite à son disque A Taller Us (2015) avec une série de maxis inaugurée par Meditations I, paru plus tôt ce mois-ci. Œuvre de trois chansons à peine, Meditations I rompt avec le matériel de l’album précédent avec des rythmiques moins inspirées du rap et des instrumentations plus chaleureuses et une direction artistique plus ambitieuse. Court, mais prometteur.