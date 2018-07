Ryan O’Reilly échangé aux Blues

Les Blues de St. Louis ont acquis l’attaquant Ryan O’Reilly par le biais d’une transaction avec les Sabres de Buffalo, dimanche soir.

D’après le réseau ESPN, l’organisation du Missouri a cédé les joueurs d’avant Vladimir Sobotka, Patrik Berglund et Tage Thompson, un choix de premier tour au repêchage de 2019 et une sélection de deuxième ronde en 2021.

Au centre de plusieurs rumeurs ces derniers jours, l’ancien de l’Avalanche du Colorado a obtenu 24 buts et 37 mentions d’aide pour 61 points en 81 matchs avec Buffalo la saison passée. Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale (LNH) en 2009, il a amassé 422 points, dont 155 filets, en 651 rencontres.

Pour sa part, Sobotka a inscrit 11 buts et 20 mentions d’aide pour 31 points en 81 joutes lors de la dernière campagne. Ayant évolué avec l’Avangard d’Omsk, dans la Ligue continentale, durant trois ans de 2014 à 2017, il a accumulé 155 points en 463 sorties dans la LNH.

Quant à Berglund, il a joué 57 matchs en 2017-2018, touchant la cible 17 fois et ajoutant neuf aides pour 26 points. Comptant trois saisons de plus de 20 buts à son actif, le Suédois a récolté 168 filets et 154 aides pour 322 points en 694 affrontements à vie.

Enfin, Thompson a été choisi au 26e rang de l’encan amateur de 2016 par les Blues. Au cours de la dernière saison, il a amassé neuf points en 41 duels à St. Louis, ajoutant 18 points en 30 parties de la Ligue américaine.

Rumeurs

O’Reilly a été associé à quelques équipes, dont le Canadien de Montréal, par les médias dernièrement. La chaîne Sportsnet avait d’ailleurs précisé que le joueur d’avant aurait pu se retrouver dans la métropole québécoise si un pacte à trois équipes comprenant les Kings de Los Angeles n’avait pas avorté. La source en question avait indiqué que Max Pacioretty se serait retrouvé en Californie.

Quelques jours plus tard, le directeur général des Sabres, Jason Botterill, avait nié toute l’histoire.