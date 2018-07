Thomas Vanek choisit Detroit

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Thomas Vanek disputera la prochaine campagne de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Red Wings de Detroit.

Le site The Athletic a rapporté l’information à quelques heures de l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Il s’agirait d’un contrat d’une saison évaluée à 3 millions $.

Le vétéran de 34 ans effectuera un deuxième séjour au Michigan. Il avait accepté un contrat avec l’équipe en 2016.

Vanek a entamé la saison 2017-2018 avec les Canucks de Vancouver avant d’être échangé aux Blue Jackets de Columbus. Il a amassé 56 points, dont 24 buts, en 80 parties.

En 965 matchs dans la LNH, l’Autrichien a récolté 753 points, dont 357 filets, avec huit formations différentes. En plus des Canucks, des Blue Jackets, du Canadien et des «Wings», il a porté le chandail des Sabres de Buffalo, des Islanders de New York, du Wild du Minnesota et des Panthers de la Floride.