Wimbledon: Eugenie reste sur ses gardes

WIMBLEDON | C’était jour d’entrevues à Wimbledon, comme c’est la coutume à la veille du début du tournoi. La grosse nouvelle de la journée a été le forfait de la vedette locale, Andy Murray, qui ne se sent pas suffisamment rétabli de son opération à une hanche.

Pendant que les grands noms comme Roger Federer et Serena Williams se montraient généreux dans leurs réponses face aux nombreuses questions posées au cours de conférences de presse, c’était pas mal plus tranquille du côté d’Eugenie Bouchard, la seule Québécoise à prendre part au tournoi cette année.

Depuis son arrivée à Wimbledon, elle a livré ses commentaires au compte-gouttes, même auprès des voix officielles, comme on a pu le constater après la première de ses trois victoires obtenues en qualifications. Son attitude a fait jaser dans le monde du tennis.

L’auteur de ces lignes a pu s’entretenir durant quelques minutes avec Eugenie sur la terrasse, dimanche après-midi, sous un soleil brûlant. Il fait pratiquement aussi chaud ici qu’au Québec!

On l’a sentie sur ses gardes, prudente et réservée dans ses commentaires, qui ont été assez brefs.

Il est vrai que lorsqu’on se retrouve aussi loin qu’en 188e position au classement de la WTA, on doit faire preuve de réserve et de modestie. Il est trop tôt pour affirmer que les choses se replacent pour Bouchard.

Disons qu’elle est loin l’époque où Genie était la «darling» de Wimbledon, après avoir atteint la finale en 2014, même si ce tournoi restera toujours le plus spécial à ses yeux.

En bonne santé

Interrogée sur son niveau de confiance après avoir gagné trois matchs en qualifications, Bouchard a répondu :«J’ai eu la chance de jouer des matchs et c’est ce que je recherche. J’ai été ennuyée par des blessures au cours des dernières semaines, ce qui m’a fait perdre des points au classement, et la seule façon de remonter est de disputer le plus grand nombre de matchs possible. Je suis enfin en bonne santé.»

Elle n’avait rien à raconter au sujet de sa rivale au premier tour mardi, soit la jeune Britannique Gabriella Taylor. «Je ne la connais pas du tout. Mon coach essaiera de trouver quelques informations à son sujet.»

Plus forte et bien conseillée

On a remarqué que Bouchard a changé quelque peu physiquement au cours des derniers mois. Elle a pris de la masse musculaire.

«Depuis le mois de février, je travaille fort sur le plan physique et je me sens maintenant plus forte», a-t-elle reconnu.

Bouchard profite aussi des conseils du vétéran entraîneur Robert Lansdorp, âgé de 79 ans, qui a déjà travaillé avec Tracy Austin, Lindsay Davenport, Pete Sampras et Maria Sharapova.

Il est reconnu pour son caractère fort et pour sa rigueur. Malgré la différence d’âge avec Bouchard, il semble que la communication soit bonne.

«Il fait partie de la vieille école, mais j’ai besoin de cela maintenant, a-t-elle mentionné. Il a une vaste expérience et il peut la partager avec moi.»

Shapovalov réaliste

Denis Shapovalov, de son côté, se montre réaliste quant à ses chances de se rendre loin dans le tournoi. Ses attentes ne sont pas élevées, a-t-il dit.

«Le gazon est ma surface préférée, j’adore jouer à Wimbledon, où j’ai été couronné champion junior en 2016, mais le tirage au sort ne m’a pas souri», a raconté celui qui est le plus jeune joueur du tournoi à l’âge de 19 ans et deux mois.

Le Français Jérémy Chardy, qu’il affrontera mardi au premier tour, est un spécialiste sur le gazon.

«Je ne serai pas le favori et c’est une bonne chose, car je joue mieux dans de telles circonstances. Je n’aurai rien à perdre, a expliqué Shapovalov, 26e joueur mondial. Même si mes résultats n’ont pas été excellents lors des récents tournois sur le gazon, je me sens bien préparé pour affronter Chardy.

«C’est mon dernier tournoi de l’année sur le gazon et j’aimerais qu’il dure le plus longtemps possible. J’entends savourer l’expérience. Je serai moins nerveux et plus à l’aise que l’an dernier.»

Shapovalov est accompagné de sa mère Tessa à Wimbledon, elle qui est également un «coach» et qui peut donner ainsi un coup de main à Martin Laurendeau, aux prises avec des maux de dos.

«Je sais que je peux rivaliser avec quiconque, que je peux battre tout adversaire qui se dresse sur ma route, si je joue bien», a conclu celui qui s’ennuie de la présence de son ami Félix Auger-Aliassime, qui a fait une croix sur la saison sur gazon afin de poursuivre son apprentissage sur la terre battue en Europe.