Wimbledon: Milos Raonic veut se faire rassurant

WIMBLEDON | Bonne nouvelle pour les fans de Milos Raonic. Le joueur canadien se dit rétabli de sa blessure aux muscles pectoraux et il sera d’attaque lundi à Wimbledon alors qu’il affrontera Liam Broady, un joueur local ayant bénéficié d’une invitation, sur le court no 1.

Raonic a rencontré les médias samedi après avoir participé à un entraînement et on a ainsi pu apprendre qu’il était retourné chez lui à Toronto, après le Queen’s, afin de passer des examens par mesure préventive. Le médecin a décelé une élongation musculaire.

« J’ai reçu des traitements et je me sens de nouveau en pleine forme, a assuré celui qui a dû composer avec un bon nombre de blessures depuis un an. Je n’ai pas ressenti de douleur depuis que je suis de retour à l’entraînement. Il y a un bon moment que je ne me suis pas senti aussi bien sur le court. »