À se mettre sous la dent: rien du tout

Bon, on ne fera pas tout un plat avec le retour de Tomas Plekanec.

N’avait-on pas préparé le terrain avant même que le joueur de la République tchèque termine ses valises pour un séjour à Toronto ? Marc Bergevin n’avait-il pas affirmé : « Il ne faut pas écarter la possibilité que Tomas revienne avec nous » ?

Donc, pas de surprise.

Le Canadien et Claude Julien ont retrouvé leur joueur de centre.

Cool.

Par contre, des joueurs de centre pouvant évoluer au sein du top six, il n’y en a toujours pas. L’attaque, qui, l’an dernier, pataugeait dans les bas-fonds de la Ligue nationale, attend toujours qu’on lui lance une bouée de sauvetage.

Joel Armia ? On nous dit qu’on lui fournira la possibilité d’auditionner pour un des deux premiers postes. Oups. N’évoluait-il pas au sein de la troisième ou encore de la quatrième brigade offensive des Jets de Winnipeg ? Les Jets ont fait l’acquisition de Paul Stastny, à la date limite des transactions, justement, parce qu’ils jugeaient qu’ils avaient besoin de plus de punch en attaque. Armia ne pouvait-il pas remplir ce rôle ? Non.

Où s’en va cette organisation ? On ne le sait pas. On semble improviser chaque jour. Geoff Molson refuse de regarder dans le jardin du voisin, mais pas très loin, à Toronto, depuis l’arrivée d’un président, responsable du secteur hockey, l’équipe progresse à grands pas.

Et le jeune directeur général, Kyle Dubas, qui vient de succéder à Lou Lamoriello, vient, avec la complicité de son président, de réaliser un coup fumant : l’acquisition de John Tavares.

Aucune comparaison

Rapidement, l’attaque des Maple Leafs se résume à ceci :

Hyman – Matthews – Nylander ; Marleau – Tavares – Marner ; Johnsson – Kadri – Brown ; Leivo – Lindholm – Kapanen.

N’osez surtout pas faire des comparaisons... À son arrivée à Montréal, Marc Bergevin dirigeait une entreprise plus florissante que celle des Maple Leafs de Toronto. Maintenant, c’est l’inverse, parce qu’on a su réagir dans l’adversité. On a su créer un organigramme répondant aux exigences du sport professionnel. Ce n’est pas le cas au Centre Bell.

Par conséquent, le retour de Plekanec n’indique-t-il pas que cette organisation s’en va à la dérive ? Elle tente par tous les moyens de gagner du temps, s’appuyant sur le retour en force de Shea Weber et de Carey Price pour « viser » une place dans les séries éliminatoires ? On claironne que l’avenir s’annonce intéressant, que dans deux ou trois ans, le Canadien misera sur deux joueurs de centre de premier niveau, mais, pour l’instant, on se base uniquement sur des probabilités.

Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling ont des lettres de recommandation permettant d’entretenir des espoirs. Mais, il n’y a aucune garantie qu’ils vont répondre aux attentes. On y croit fermement, on en est presque convaincu, mais l’incertitude existe toujours.

La relance de l’entreprise

Les équipes qui ont relancé leur concession l’ont fait avec des joueurs qui ont fait le saut immédiatement dans la Ligue nationale ou encore par le biais de transactions. On pense au modèle des Predators de Nashville.

Donc, en conclusion, à l’issue de la première journée de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, le Canadien demeure une équipe appartenant au troisième tiers de la Ligue nationale.

Tout le monde demeure sur son appétit.

Et le marché des joueurs autonomes n’offre rien de bien intéressant avec les nombreux changements effectués, hier. Tavares à Toronto. Tyler Bozak à Saint-Louis. Statsny à Vegas.

Chez les ailiers, James vanRiemsdyk est de retour à Philadelphie. David Perron revient à Saint-Louis pour une troisième fois.

Les étagères sont moins bien garnies.

Il reste tout de même que les directeurs généraux, après les développements dans le derby Tavares, peuvent maintenant développer une nouvelle stratégie. Les discussions seront très animées au cours des prochains jours.

La prochaine étape

Et Bergevin dans tout ça ?

À lui de décider si Max Pacioretty, l’unique marqueur potentiel de son équipe, doit changer d’adresse. Et que fera-t-il avec tous ces joueurs limités aux troisième et quatrième trios ?

Mais, au fait, à épier le travail de Bergevin depuis quelques semaines, à écouter les propos des décideurs de l’entreprise, pourquoi ne dit-on pas aux partisans que l’organisation vient d’entreprendre un virage important ? On va maintenant se tourner du côté des jeunes joueurs, on va mettre beaucoup d’emphase sur le développement et on va rebâtir l’équipe.

Brendan Shanahan l’avait dit aux partisans des Maple Leafs, il y a quelques années. Les Rangers de New York l’ont fait en mars dernier. N’est-ce pas là justement une question d’attitude ?

Entre-temps, si Weber et Price, les hauts salariés de l’équipe, peuvent tenir le fort pendant cette période, personne ne s’en plaindra. Le développement des jeunes joueurs est plus rapide dans un environnement propice.