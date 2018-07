À toute vitesse en longboard

Des pointes de 131,07 km/h et de 134,50 km/h. Ce sont les records personnels de vitesse de Cassandra Duchesne, 29 ans, et Nicolas Demarais, 37 ans, deux adeptes de descente en longboard.

La semaine prochaine, ils s’envoleront vers la République tchèque pour participer à la Coupe du monde Kozakov Challenge, avant de se rendre en Italie pour la course Verdicchio. On a rencontré le couple au belvédère Camillien-Houde.

« En position aérodynamique, on pourrait peut-être atteindre 75-80 km/h en descente ici, tout au plus », fait savoir Nicolas Desmarais avant de préciser que le terrain n’en vaut pas vraiment la peine. Il faudrait plus de dénivelé, plus longtemps, et au moins quelques virages en épingle pour faire leur bonheur !

Plus que du cran

Sur Camillien-Houde, le couple tout de cuir vêtu retient l’attention, voire le souffle, des coureurs, des randonneurs, des cyclistes et des touristes sur place. Ils sont beaux, sympathiques... on souhaite les revoir en un morceau après leur descente.

« Tout le monde nous croit fous et les gens ne se gênent pas pour carrément nous aborder en le disant, partage Cassandra. Certains trouvent ça vraiment cool, d’autres nous engueulent en nous traitant d’insouciants et menacent même d’appeler la police. »

Cassandra Duchesne et Nicolas Demarais n’ont pourtant rien des têtes folles. Cassandra était une skieuse de descente avant de découvrir le bitume et Nicolas, un planchiste. Tous deux sont kinésiologues.

« On passe environ six heures par semaine au gym en préparation physique pour développer notre puissance pour la poussée de départ, notre force pour bien maintenir la position aérodynamique et notre équilibre », explique Cassandra. Les deux athlètes peaufinent aussi leurs habiletés directement sur la planche au moins trois fois par semaine, des blocs de deux heures, une ou deux fois par jour le week-end, afin de devenir de meilleurs« pilotes ».

« L’idée, c’est d’adopter la bonne trajectoire et la bonne position, en allant le plus rapidement possible sans perdre le contrôle, dit Nicolas. On vise le maximum... sans se ramasser dans les ballots de paille en compétition. »

Sécurité dans un sport extrême

« On est des personnes qui aiment la vitesse à la base, sinon ça ne fonctionnerait pas », souligne Cassandra. Cela va de soi pour dévaler une côte à 100 km/h. Faut-il toutefois nécessairement carburer au goût du risque ?

« On essaie toujours de minimiser les risques. Tous ceux qui sont contrôlables, on les gère », soutient Nicolas. Sur la route, les véhicules sont sans aucun doute le danger principal en descente. Protégés par une simple combinaison de cuir et un casque, les adeptes de longboard ne font pas le poids dans un face-à-face à 100 km/h.

« Il n’y a pas de remonte-pente en longboard, dit Nicolas. Comme on a toujours besoin d’un conducteur qui nous ramènera en haut de la côte après notre ride, celui-ci sert aussi à nous protéger des voitures derrière nous en cours de descente. »

En présence de virages en épingle aux angles morts prononcés, une précaution supplémentaire s’impose : une personne (un « spotteux » dans le jargon) se positionne dans la courbe pour signaler toute arrivée de voiture.

On ne conduit pas non plus de la même façon sur la route qu’en compétition. Ce n’est qu’en circuit fermé que les athlètes peuvent s’élancer dans leur trajectoire en ne se souciant que d’arriver le premier en bas, et ce, le plus rapidement possible.

« Il n’est pas question de dévaler Camillien-Houde à une première tentative, ajoute Cassandra. On apprend à maîtriser sa planche sur le plat et à gérer les virages, puis on intègre petit à petit des dénivelés plus importants. »

De la même façon qu’un skieur n’attaquera pas une pente double diamant comme initiation, un adepte de longboard dosera le défi selon ses habiletés.

Le longboard au Québec

Il y a plus de 10 ans, Montréal a accueilli une Coupe du monde de longboard sur Camillien-Houde. Maintenant, le niveau est passé à un stade supérieur, et le Québec ne fait plus le poids contre les dénivelés vertigineux et sinueux qu’on retrouve au sud de la frontière ou de l’autre côté de l’océan.

Nos athlètes, eux, continuent de se démarquer malgré tout. « On n’est pas au meilleur endroit au monde pour s’entraîner... avec nos hivers et nos routes », avoue Cassandra Duchesne.

Cette année, Cassandra aspire à un top 3 mondial. Se remettant d’une blessure à la cheville, Nicolas vise quant à lui le titre de champion du monde chez les masters. « Le meilleur des petits vieux », dit sa blonde, en riant.

Les sports de descente en chiffres

146,73 km/h

►Descente en longboard

Record du monde : Peter Connolly, de Grande-Bretagne, au Québec [Les Éboulements], septembre 2017

254,92 km/h

►Descente en ski

Record du monde : Ivan Origone, d’Italie, à la station de ski Vars, en France, mars 2016

203,26 km/h

►Descente en planche

Record du monde : Edmond Plawczyk, de France, à la station de ski Vars, en France, avril 2015

227,72 km/h

►Descente en vélo de montagne (neige)

Record du monde : Éric Barone, de France, à la station de ski Vars, en France, mars 2017

167,6 km/h

►Descente en vélo de montagne

Record du monde : Max Stöckl, d’Autriche, dans le désert d’Atacama, au Chili, février 2017

Rapide, dangereux... et légal ?

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

La limite de vitesse légale est de 40 km/h sur le boulevard Camilllien-Houde. Un planchiste (ou un cycliste) peut-il dévaler la descente à deux fois la limite permise ? Il semblerait que oui.

« Les limites de vitesse s’appliquent aux véhicules moteurs, confirme le sergent Jean-Bruno Latour, de la section sécurité routière du Service du soutien aux opérations policières. On ne peut pas émettre aux cyclistes ou aux planchistes de constats d’infraction pour avoir dépassé la limite permise. »

Or, le Service de police de la Ville de Montréal précise qu’il n’y a aucun problème lié à la vitesse de ces utilisateurs à deux ou quatre roues sur Camillien-Houde, tout simplement parce que peu s’y risquent, l’exercice étant « trop dangereux ».

« C’est à la témérité de l’utilisateur », ajoute le sergent Latour.

Fait intéressant, selon le règlement municipal B084, la circulation de planche à roulettes est interdite sur la chaussée. Il semble néanmoins y avoir une situation de tolérance, les policiers n’ayant tendance à sévir que s’ils considèrent que les manœuvres des usagers représentent un danger pour leur sécurité ou celle des autres usagers.