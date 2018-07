Jean-Claude Van Damme tient des propos jugés sexistes et homophobes à la télévision française et se fait remettre à sa place

Certains des propos tenus par l’acteur belge Jean-Claude Van Damme lors de son passage sur le plateau de la populaire émission On n'est pas couché n’ont pas fait l’unanimité en France.

Surtout pas auprès de la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa, qui était aussi invitée à l’émission et avec qui il discutait.

L’incident débute alors que l’élue s’exprime sur la condition féminine: «Quand on marche dans la rue, on se fait souvent rappeler qu’on est une femme, par une insulte, une invective, qui nous rappelle notre condition de femme...» et que l’acteur l'interrompt en sifflant.

Il cherche alors à s’enquérir du sort des enfants si toutes les femmes du monde vont travailler. «Ils vont faire quoi les enfants?»

.@MarleneSchiappa à Jean-Claude Van Damme : "Ce que vous venez de faire c’est du mansplaining, c’est à dire qu’un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu’il sait mieux qu’elle des choses sur son propre domaine d’expertise" #ONPC pic.twitter.com/vU9tSowmQ3 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) June 30, 2018

L’intervention de ce dernier a été reçue par des rires et des applaudissements de la foule et même de l’animateur de l’émission Laurent Ruquier. Van Damme rajoute ensuite que les femmes doivent faire ce qu’elles veulent (comme celles qui veulent travailler hors de la maison par exemple), mais ne pas imposer leur mode de vie aux autres femmes.

La secrétaire d’État, qui venait de se faire interrompre pour se faire parler d’un sujet complètement différent, a ensuite expliqué à l’acteur qu’on a déjà surnommé «the muscles from brussels» que quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu’il sait mieux qu’elle des choses sur son propre domaine d’expertise, on appelle ça du mansplaining.

La foule applaudit alors à nouveau tandis que Van Damme roule des yeux et applaudit de façon moqueuse.

La conversation se poursuit et Van Damme demande à Schiappa que font ses enfants lorsqu’elle travaille. Elle lui répond que son conjoint les surveille et réplique en demandant ce qu’un couple de deux hommes ou de deux femmes mariés devraient faire. JCVD semble alors ne jamais avoir entendu parler de mariage entre deux hommes et fait ensuite une blague impliquant le mariage de deux chiens.

Hier sur #ONPC , Jean Claude Van Damme compare tranquillement le mariage homosexuel à la zoophilie ! La provocation a des limites !! Heureusement que @MarleneSchiappa était la pour réagir ! On ne peut pas banaliser ce genre de discours ! @ruquierofficiel #homophobie #JCVD pic.twitter.com/CpALmTRU5w — vincent M (@L_M_Vin) July 1, 2018

Cette comparaison n’a visiblement pas plu à la secrétaire d’État qui a reproché à Van Damme de faire ce type de commentaires alors que des homosexuels sont encore victimes de violence et de discrimination.

Vous pouvez écouter le segment en entier ici:

-Avec la collaboration de Caroline G. Murphy