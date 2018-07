Le maire d'Ottawa appelle au boycott des festivités du 4 juillet

OTTAWA | Le maire d’Ottawa, Jim Watson, appelle à boycotter les festivités du 4 juillet organisée par l’ambassade américaine en raison du conflit commercial entre le Canada et les États-Unis.

Les libéraux et les conservateurs n'ont pas donné de directive en ce sens à leur personnel et députés. Par contre, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a refusé l'invitation de l'ambassade et a approuvé le mouvement de boycott.

Le premier ministre Trudeau n'assistera pas non plus à la fête, mais le secrétaire parlementaire Andrew Leslie représentera le gouvernement.

Pour l'ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis Raymond Chrétien, le gouvernement ne peut boycotter l'événement. Il doit tenter de maintenir de bons liens avec les États-Unis et sa diplomatie.

«Si j'étais à Ottawa le 4 juillet, il me ferait plaisir d'aller à la réception», a-t-il fait savoir.

«Il y a bien des façons de faire savoir nos sentiments ou nos réactions à l'égard de ces mesures américaines. Beaucoup de Canadiens peuvent décider de boycotter, par exemple, certains produits américains. Mais de là à refuser de leur parler et d'avoir un dialogue avec eux, je ne crois pas que ce soit la bonne façon. Je pense qu'il faut être subtil, qu'il faut plier, mais ne pas rompre», a-t-il ajouté.

Le porte-parole de l'ambassade américaine a expliqué que, comme tous les ans, les invitations ont été envoyées en signe d'amitié et qu’il espère qu’elles seront reçues favorablement.