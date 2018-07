Lourdes Gurriel fils promu

Les Blue Jays de Toronto ont rappelé lundi avant-midi le joueur d’avant-champ Lourdes Gurriel fils de leur club-école AAA situé à Buffalo, soit quelques heures avant leur match face aux Tigers de Detroit.

L’athlète de 24 ans a disputé 21 matchs avec l’équipe de la Ville Reine cette saison. Il a totalisé trois circuits et huit points produits, conservant une moyenne au bâton de ,222. Au niveau AAA, Gurriel fils a cogné cinq longues balles et fait compter 28 points, en plus de frapper pour ,281.

Par ailleurs, les Jays ont rétrogradé le joueur d’utilité Darnell Sweeney à leur filiale.