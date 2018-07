Ma chronique santé

« Je veux dire dans une phrase que la santé, autant physique que morale, est primordiale. Est-ce que l’on considère qu’il y a deux santé(s) ? On emploie est ou sont ? » nous demande Y. Desrochers. Il y a distinction, évidemment, entre les deux phrases suivantes et l’accord qu’elles réservent au verbe être et à l’attribut primordial : la santé physique et mentale est primordiale ; la santé physique et la santé mentale sont primordiales. Mais peut-on écrire « les santés physique et morale sont primordiales » ? Non. Le nom santé ne se met pas au pluriel. Comme quelques autres substantifs, dont bile, ouïe (sauf si l’on parle des ouïes [des branchies] des poissons), forum, enfance, jeunesse, vieillesse, or... Et argent, nom masculin (et invariable) – on ne dit pas des argents ni de la belle argent, comme je le rappelais dans une récente chronique. Il est aussi intéressant de noter que le terme santé employé comme qualificatif ne varie jamais : des aliments santé ; des menus santé, des chroniques santé.