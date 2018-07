Manger local

Le Marché public de Deschambault a lancé officiellement sa 12e saison, samedi dernier, avec une trentaine d’entreprises agroalimentaires (le plus grand nombre d’exposants permanents depuis les débuts du Marché) qui viennent proposer leurs victuailles au gré des saisons. Parmi elles, deux nouveaux exposants de la région viendront enrichir l’offre au Marché : Le Poulailler Portn’œufs (œufs de poules en liberté) et L’herbier d’Édouard (thé et tisanes biologiques). Le Marché aura lieu tous les samedis, jusqu’au 6 octobre 2018, de 9 h à 13 h.

Servir d’abord

Photo courtoisie

Éric Mercier (photo) est depuis hier le nouveau président du Club Rotary de Québec et le 100e de l’histoire du club présent et actif dans la communauté québécoise depuis 1919. Natif de Saint-Raphaël (Bellechasse) d’une famille de quatre enfants, père de deux grands enfants, Éric a complété une formation de planificateur financier et cumule une brillante carrière de plus de 25 ans dans l’industrie des services financiers (Mercier Services Financiers). Il est impliqué de très près au Grand Village, camps de vacances pour personnes handicapées, depuis plus de 12 ans.

Nouvelle directrice générale

Photo courtoisie Félicitations à Jasmine Gauthier (photo) qui vient d’être nommée au poste de directrice générale du Cégep de Sainte-Foy. Madame Gauthier est titulaire d’une maîtrise en gestion de projet ainsi que d’un baccalauréat en informatique de gestion de l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle a œuvré au Cégep de Jonquière pendant près de 25 ans. Elle entrera en fonction le 1er octobre pour un mandat de cinq ans. Elle succédera à Carole Lavoie qui quitte après une carrière de près de 23 ans au Cégep de Sainte-Foy et de 38 ans dans le milieu de l’éducation.

Ordre d’excellence

Photo courtoisie Bravo à Carole Lavoie (photo), directrice générale du Cégep de Sainte-Foy, qui a été nommée à titre de membre de l’Ordre de l’excellence en éducation en compagnie de 50 autres personnalités des milieux de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Madame Lavoie a été décorée lors d’une cérémonie tenue à Québec le 15 juin dernier en présence de Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et d’Hélène David, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine.

Un 13e mandat

Photo courtoisie Lynda Tanguay (photo) a été réélue à la présidence d’Arts et Reflets de Château-Richer lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme. C’est un 13e mandat pour Madame Tanguay qui œuvre au sein de l’organisation du plus important Symposium de peinture en plein air au Québec depuis 18 ans. La 26e présentation de l’évènement aura lieu les 10, 11 et 12 août autour du Moulin du Petit-Pré, au 7007 avenue Royale à Château-Richer, à mi-chemin entre Québec et le Mont Sainte-Anne.

Bonne retraite

Photo courtoisie Johanne Chabot (photo) a pris sa retraite, vendredi dernier, après 38 ans de loyaux services chez Desjardins Sécurité Financière à Lévis. Son conjoint Daniel et ses enfants lui souhaitent de profiter de ce nouveau tournant dans sa vie.

Anniversaires