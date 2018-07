Première pour Les Petits Chanteurs de Beauport

Dix-neuf jeunes de la chorale Les Petits Chanteurs de Beauport vivront une expérience unique lors du 43e congrès international de la fédération religieuse Pueri Cantores à Barcelone. Ils chanteront le 15 juillet dans la célèbre église Sagrada Familia.

Ces jeunes, âgés de 11 à 17 ans, seront intégrés à un regroupement de 65 choristes constitué des Petits Chanteurs de Trois-Rivières et du Loyola High School Choir de Montréal.

Ils uniront leurs voix à celles de quatre chorales lors du concert de fermeture du congrès dans cette spectaculaire église construite par l’architecte Antoni Gaudi.

« On n’y croit pas encore et on va y croire lorsqu’on aura les deux pieds dedans », a laissé tomber Louise Marie Desbiens, chef de chœur et présidente de Pueri Cantores Canada, lors d’un entretien.

Les Petits Chanteurs de Beauport, qui font partie de la fédération Pueri Cantores, ont posé leur candidature à l’automne et ils ont appris, en avril dernier, qu’ils avaient été sélectionnés. Pueri Cantores a pour objectif de faire la promotion du chant sacré et de chanter la paix dans le monde.

Un total de 3500 choristes participeront à ce congrès qui regroupe 43 pays et qui se déroulera du 5 au 16 juillet.

« C’est un grand événement. C’est quelque chose de majeur qui va nous permettre de monter une marche, de passer à une autre étape et de pousser plus loin musicalement », a fait remarquer Louise Marie Desbiens.

Répertoire d’élite

Les 65 choristes, regroupés sous l’appellation Choeur Pueri Cantores Canada, vont se produire une dizaine de fois.

En plus des trois concerts prévus lors du congrès, ils vont aussi chanter à la cathédrale Sainte-Marie de Tolède, à la cathédrale de Ségovie, aux fontaines de Montjuïc et au monastère Montserrat.

« C’est un répertoire d’élite, qui est excessivement exigeant et que bien des chorales d’adultes auraient de la difficulté à maîtriser », a précisé la chef de chœur.

Il s’agira, pour les Petits Chanteurs de Beauport, d’une première visite en Europe. Ils ont déjà chanté à Washington et à l’église Saint-Patrick, à New York, lors des cérémonies soulignant le 10e anniversaire des attentats contre le World Trade Center.

Les Petits Chanteurs de Beauport ont tenu 23 activités de collecte de fonds et des concerts-bénéfices pour financer une partie de leur séjour.

« Tout ce qui peut se faire, on l’a fait », a laissé tomber Louise Marie Desbiens.