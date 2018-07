Quand l’amour du travail dépasse l’amour humain tout court

J’ai pris ma retraite à 60 ans il y a cinq ans et je ne le regrette pas le moins du monde. Je peux enfin faire la grasse matinée à ma guise et occuper mes journées comme je le veux. Mon conjoint, lui, voit les choses différemment. Il a déjà atteint les 70 ans et refuse de quitter son travail. J’ai beau le supplier de prendre enfin du bon temps pour lui, je ne réussis pas à le convaincre.

Ses principaux arguments pour ne pas quitter le boulot sont d’abord l’argent, mais aussi le plaisir qu’il a à continuer à travailler. Argument que j’ai bien du mal à comprendre, voyez-vous. Mes enfants me disent de laisser leur père tranquille, qu’il arrêtera certainement quand il en aura assez. Mais moi, je cherche à comprendre pourquoi il me tient tête comme ça.

G.P.

Bien des hommes s’identifient d’abord par le travail et l’idée même de ne plus avoir cette obligation quotidienne les fait paniquer. D’autres sont torturés par la peur de manquer d’argent avec un revenu amputé. Mais votre dernière question m’incite à vous poser une question pour le moins malaisante : se pourrait-il qu’il craigne de subir votre autoritarisme au quotidien ?