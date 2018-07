Un bilan positif pour le Festival de la chanson de Tadoussac

Les organisateurs du Festival de la chanson de Tadoussac sont très satisfaits. Ils prévoient une augmentation de la fréquentation pour la 43e édition qui s’est terminé dimanche soir avec les prestations des Hay Babies et de Mononc’ Serge.

Les chiffres officiels seront dévoilés plus tard, mais le directeur général Julien Pinardon est très satisfait.

« On sent une tendance à une augmentation comparativement à l’année dernière en termes de fréquentation. Surtout pour la vente de passeports pour les quatre jours avec des gens qui ont profité pleinement du festival. C’est vraiment une réussite et c’est très encourageant », a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Nouvellement à la barre du Festival, avec une toute nouvelle équipe de programmation, Julien Pinardon avouait ressentir un sentiment de fierté.

« Ce fut à la fois stressant et stimulant. J’ai vécu plein d’émotions. Tout s’est bien déroulé. Le sentiment général est un mélange de réussite et de fierté. Toute l’équipe a livré la marchandise. Nous sommes assez fiers de la programmation. On a vu le sourire et la satisfaction de tous les festivaliers qu’on a croisés. Ça fait plaisir et c’est beau à voir », a-t-il mentionné, précisant que c’est toujours à refaire et qu’il ne faut pas s’asseoir sur ses lauriers.

L’aspect découverte

Avec des festivals estivaux qui ont beaucoup poussé, au cours des dernières années, le directeur général croit que l’aspect découverte permet à Tadoussac de tirer son épingle du jeu.

« Le Festival a réussi, au fil des ans, à créer une relation avec son public, où les festivaliers savent que ça va être bon et qu’ils vont y trouver leur compte, même s’ils ne connaissent pas l’artiste. Notre volonté est d’offrir de la découverte et nous allons continuer dans cette direction », a-t-il fait savoir.

Julien Pinardon fait référence, entre autres, à la formation Delgrès de la Guadeloupe et aux Italiens Ilara Graziano et Francesco Forni qui ont fait salle comble lors de leur première prestation.

► L’édition 2019 sera présentée du 27 au 30 juin.