Un gros problème «toujours pas réglé» pour les restaurateurs à l'approche du Festival d'été

Les restaurateurs de Grande Allée ne le cachent pas, ils font des affaires d’or durant le Festival d’été de Québec. Mais à quelques jours du début de l’événement, la période la plus achalandée de l’année est assombrie par la pénurie de main-d’œuvre, un problème récurrent «toujours pas réglé».

«Je n’ai jamais vu ça de ma vie, affirme d’emblée Patrick James Russo, propriétaire du restaurant Pot-de-vin. Il y a une énorme pénurie. Mais honnêtement, je ne sais pas s’il manque de monde, ou si le monde manque d’intérêt pour la restauration.»

Le propriétaire du Grand Café, Christopher Chouinard, affirme qu’il lui faudrait plus d’une dizaine d’employés supplémentaires durant les deux semaines du FEQ.

«En même temps, si on engage dix, quinze personnes de plus, il faudrait les congédier après le festival, ajoute-t-il. Ça ne se fait pas. Alors tout le monde prend les bouchées doubles et on essaie d’optimiser notre menu de toutes sortes de façons.»

Tous les secteurs affectés

Il confie manquer de personnel dans tous les secteurs : cuisine, service, accueil. «Les cuisiniers perdent dix livres en dix jours, et ce n’est pas à cause qu’ils ne mangent pas. C’est vraiment difficile. Les grosses soirées, il faut être treize dans la cuisine. Si on est huit ou neuf, c’est sûr qu’on le ressent.»

«Je n’ai aucune idée comment ça va se régler, se questionne-t-il au sujet de cette pénurie qui dure depuis quelques années. Il n’y a pas de changement.»

Fabio Monti, propriétaire de L’Atelier et du restaurant Ophelia, estime lui aussi­­­ qu’il lui manquerait peut-être quinze ou vingt personnes pour permettre à ses quelque 180 employés d’avoir des semaines normales durant le festival.

«On arrive toujours quand même à s’orga­niser, les gens mettent les bouchées doubles, on travaille sept jours sur sept. Mais on ne peut pas engager des employés pour dix jours seulement», affirme-t-il également.

Du côté du Cosmos, le copropriétaire Jean-Pierre Gagnon s’estime chanceux. «Quand on manque d’employés sur Grande Allée, on peut recruter à l’intérieur de nos autres succursales. Quand on a des trous, on les propose à nos employés des autres restaurants, qui roulent moins durant le Festival d’été, comme à Lebourgneuf.»

Positifs

Malgré tout, l’ambiance n’est pas morose entre les restaurateurs de Grande Allée à trois jours du Festival d’été. Tous plongent la tête la première dans le défi, gonflés à bloc.

«Il n’y aura aucun problème pour servir les clients adéquatement, assure Fabio Monti. On est content de la programmation, il y a un bel équilibre. Les Foo Fighters un lundi, c’est vraiment bon pour nous.»

«On a quand même bien hâte, commente Christopher Chouinard. On est positif et on va travailler fort pour satisfaire tout le monde.»

► Le Festival d’été de Québec débute jeudi.