Un petit gain pour Francesco Molinari

Malgré sa victoire au tournoi Quicken Loans National du circuit de la PGA, dimanche, l’Italien Francesco Molinari n’a gagné qu’une place au classement mondial du golf masculin mis à jour le lendemain et est désormais 16e.

L’ordre des cinq premiers joueurs n’a pas changé comparativement à celui de la semaine précédente. L’Américain Dustin Johnson devance son compatriote Justin Thomas et l’Anglais Justin Rose. Un autre représentant des États-Unis, Brooks Koepka, est quatrième, alors que l’Espagnol Jon Rahm complète le top 5.

L’ancien numéro 1 au monde Tiger Woods a grimpé d’une quinzaine de places et se retrouve 67e, lui qui a fini quatrième à égalité le week-end dernier.

Chez les Canadiens, Adam Hadwin est demeuré au 48e échelon, alors que Graham DeLaet est 192e, en baisse de six rangs.

Sung Hyun Park gagne du terrain

Du côté féminin, la Sud-Coréenne Sung Hyun Park est passée du sixième au deuxième échelon mondial grâce à son triomphe au Championnat KPMG, dimanche.

Sa compatriote Inbee Park demeure au sommet. La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn est troisième, devant So Yeon Ryu, également de la Corée du Sud, et l’Américaine Lexi Thompson.

La Canadienne Brooke M. Henderson s’est hissée de deux rangs et se trouve en 16e place. Alena Sharp est 154e, alors que Maude-Aimée LeBlanc – en progession de 57 positions – et Anne-Catherine Tanguay sont respectivement 267e et 414e.