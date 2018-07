[AUDIO] «Je ne suis pas gêné du tout de revenir à CHOI, de me sentir désiré»

L’animateur Roby Moreault, qui est de retour à CHOI 98,1 Radio X après avoir été largué par la station en août dernier, s’est ouvert en ondes sur les motifs de son congédiement et de sa réembauche temporaire.

Celui qui effectue des remplacements aléatoires dans la grille estivale a abordé le sujet samedi dernier alors qu’il pilotait Le show du matin week-end, en compagnie de son ex-coanimateur Yannick Tremblay.

Roby Moreault a d’abord débuté en affirmant être privilégié de retrouver un micro à CHOI, cette station qu’il considère comme «la plus connue» au Québec, mais que son départ fût difficile.

«Quand tu es exclu du monde de la radio... tsé, quand tu es dedans, on prend un peu ça pour acquis et c’est tout à fait normal, on est dedans. [...] mais quand t’es exclu de ce monde-là, c’est là que tu t’aperçois à quel point [...] c’est difficile de revenir dans ce monde-là et à quel point on est vraiment privilégiés. Quand ils m’ont tassé l’année passée, premièrement ce n’est pas parce que je n’étais pas beau, pas parce que je n’étais pas fin, pas parce que le show n’allait pas bien, ç’a été une décision d’affaires. Il y avait un show de trop», a-t-il d’abord mentionné.

Puis l’animateur a raconté avoir prédit que son émission allait probablement écoper du retour de Jeff Fillion à l’antenne.

«Quand Jeff est arrivé, c’était une grosse prise pour CHOI. [...] Te souviens tu un des premiers meeting que j’ai fait avec toi [Yannick Tremblay] et Alex [Leblond] ce que je vous ai dit? [...] Je vous ai dit: “Là, la compétition on ne l’a plus seulement avec nos compétiteurs à la même heure, on l’a à l’interne”. Je vous avais dit: “C’est sûr, Jeff va vouloir avoir plus de temps”. Soit qu’il va en prendre avant ou soit qu’il va en prendre après, alors je savais que notre show et celui de Martineau-Trudeau, à 13h00 à l’époque, je savais que c’est là que ça allait se décider. Et c’est ça qui est arrivé», a-t-il confié.

Bien que Roby Moreault ait salué son patron Philippe Lefebvre pour son approche «gentleman» au moment d’être remercié, l'animateur n’a pas pu cacher son désarroi de perdre son micro.

«Les gens voulaient savoir comment on se sent quand on perd un micro... Le meilleur exemple que j’ai trouvé c’est comme si le roi faisait venir le chevalier. Il lui dit: “Ça fait sept ans que tu es chevalier, là tu vas laisser ta monture et ton armure, tu vas déposer ça là et tu repars en bobettes”. Tu te sens comme ça. En plus, moi j’étais fier, mon truck était lettré. J’avais Moreault en jase sur mon truck avec une commandite. J’étais vraiment un sauté sur le crinque et oui ça fait mal, mais j’ai pris la dernière année pour passer à travers ça comme un grand», a-t-il raconté.

Roby Moreault dit revenir «la tête haute» à CHOI, malgré ce que les autres en disent et avoue avoir été flatté d’être réembauché.

«Je ne suis pas gêné du tout de revenir à CHOI, de me sentir désiré. De revenir à CHOI avec la gang avec qui j’ai été pendant sept ans. Tsé l’orgueil mal placé et l’agressivité [...] savez-vous quoi? Ça ne fait pas une carrière et ça ne paie pas l’hypothèque», a-t-il conclu.