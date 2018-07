Beaucoup de Québec dans la programmation du Festival d’été

Quand on a élaboré le projet de réunir les artistes de Québec qui participeront au Festival d’été pour une photo de groupe sur les plaines d’Abraham, on s’est dit qu’une trentaine d’entre eux, peut-être un peu plus, répondrait à l’invitation.

Finalement, ils étaient 78.

Et il y avait des absents. Ce qui démontre avec éloquence deux choses : que le FEQ pige abondamment dans le bassin de la capitale pour bâtir sa programmation et que les artistes d’ici n’ont plus besoin de s’expatrier à Montréal pour faire carrière.

Pour la vaste majorité d’entre eux, l’expérience FEQ se déroulera sur une des scènes secondaires. L’Anti, en basse-ville, sera leur quartier général non officiel avec une programmation constituée presque entièrement d’artistes de Québec.

Lou-Adriane Cassidy, Casual Rites et Pierre Hervé Goulet auront l’honneur d’ouvrir une soirée au parc de la Francophonie. Dans le cas de Goulet, son jumelage avec les 2Frères pourrait lui valoir un parterre peuplé, même s’il chantera en tout début de soirée.

Voici la liste des artistes de Québec au FEQ ainsi que le lieu et l’heure où vous pouvez les voir et les entendre.

Jeudi 5 juillet

L I L A : 17 H, scène FIBE

Ariane : 20 H, scène FIBE

Slipmat : 22 H 30 et minuit 45, IMPÉRIAL BELL

KenLo Craqnuques : 23 H 30, District St-Joseph

Behind the Revolver : 17 H, L’ANTI

Feels Like Home : 22 H, L’ANTI

Vendredi 6 juillet

Forest Boys : 23 h 30, Impérial Bell

DJ Max E : 23 h 30, District St-Joseph

Go Great Guns : 17 h, l’Anti

Lockwell : 19 h 30, l’Anti

Samedi 7 juillet

Lou-Adriane Cassidy : 19 h, parc de la Francophonie

Millimetrik : 22 h 30 et minuit 45, Impérial Bell

DJ Shieldie : 23 h 30, District St-Joseph

Bhatt : 17 h, l’Anti

Rope : 19 h 30, l’Anti

The Death Wheelers : 22 h, l’AntI

Dimanche 8 juillet

Casual Rites : 19 h, parc de la Francophonie

Ponctuation : 18 h 30, scène FIBE

DJ Charny : 22 h 30 et minuit 45, Impérial Bell

CHX Sound System : 23 h 30, District St-Joseph

Morpheus’ Arms : 17 h, l’Anti

Gramofaune : 19 h 30, l’Anti

Watts : 22 h, l’Anti

Lundi 9 juillet

Gaspard Eden : 19 h 45, Impérial Bell

Point Magnétique/Lewis D : 23 h 30, District St-Joseph

The Outborn : 17 h, l’Anti

Meet the Mailman : 19 h 30, l’Anti

Morgue : 22 h, l’Anti

Mardi 10 juillet

Les Chercheurs d’Or : 17 h, scène FIBE

Élégie : 17 h, l’Anti

Sweet Tooth : 19 h 30, l’Anti

Tiger Tea Club : 22 h, l’Anti

Mercredi 11 juillet

Hubert Lenoir : 19 h 30, place d’Youville

Bessyvolt : 22 h 30 et minuit 45, Impérial Bell

Justin Blanc : 23 h 30, District St-Joseph

Universe Effects : 17 h, l’Anti

Inner Odyssey : 19 h 30, l’Anti

Jeudi 12 juillet

M.I.M. : 22 h 30 et minuit 45, Impérial Bell

Funk Connection : 23 h 30, District St-Joseph

The Johans : 17 h, l’Anti

Outre Tombe : 22 h, l’Anti

Gilles Bernard Quartet : 20 h, Théâtre du Petit-Champlain

Vendredi 13 juillet

Princess : 22 h 30 et minuit 45, Impérial Bell

Phranco : 23 h 30, District St-Joseph

Saccage : 19 h 30, l’Anti

Atroce : 22 h, l’Anti

Samedi 14 juillet

Pierre Hervé Goulet : 19 h, parc de la Francophonie

Alaclair Ensemble : 21 h, Impérial Bell

Nicolas Ouellet : 22 h 30 et minuit 45, Impérial Bell

Malcolm : 23 h 30, District St-Joseph

Maestronautes : 17 h, l’Anti

Squidmilk : 19 h 30, l’Anti

Endless Rebirth : 22 h, l’Anti

Com.On.Jazz : 20 h, Théâtre du Petit-Champlain

Dimanche 15 juillet

Twice on Tuesday : 17 h, l’Anti

Red Sideburns : 22 h, l’Anti