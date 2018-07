Bella Hadid dément les rumeurs de relation avec Drake de la meilleure manière qui soit

Depuis que Drake a brisé «les internets» en révélant dans une chanson qu’il avait bel et bien un enfant, ses fans se sont mis à (trop) analyser les paroles de ses autres chansons.

C’est ainsi que sont nées les rumeurs d'une possible relation amoureuse avec Bella Hadid, qui ont rapidement – et férocement – été démenties par le mannequin sur Twitter.

Not me!!!🤷🏻‍♀️that’s disrespectful. WHY CANT PPL BE FRIENDS W/o all the insinuation 🤭🧐😩🤬 — Bella Hadid (@bellahadid) 29 juin 2018

Un utilisateur a répondu à un tweet de Perez Hilton sur cette histoire en écrivant: «Qui n’a-t-il pas baisé?», en parlant du rappeur Drake. La belle brune s’est alors empressée de répondre sans pitié : «Pas moi ! C’est irrespectueux. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas être amis sans qu’il n’y ait d’insinuations?»

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 16 Avril 2018 à 2 :10 PDT

Bella Hadid vient donc mettre fin aux questionnements des internautes tout en balayant du revers les commentaires irrévérencieux de certains. YAS GIRL!

Plusieurs fans pensent tout de même que certaines paroles de la chanson Finesse suggèrent que celui-ci aimerait bien la dater. «Should I do New York? I can’t decide. Fashion Week is more your thing than mine.» (Devrais-je être à New York? Je ne peux pas choisir. Les Semaines de la mode sont plus ton genre que le mien.)

Rien n’indique cependant que le rappeur a bel et bien un crush sur Bella Hadid. Une chose est sûre et bien mise au clair par cette dernière, il ne s’est rien passé entre les deux!

