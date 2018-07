Belle remontée des Reds

Tirant de l’arrière par deux points, les Reds ont croisé le marbre à quatre reprises en huitième manche pour l’emporter par la marque de 5-3 contre les White Sox de Chicago, lundi à Cincinnati.

Scooter Gennett a d’abord marqué sur un roulant d’Adam Duvall. Billy Hamilton a ensuite frappé un ballon-sacrifice. Enfin, Alex Blandino a produit deux points à l’aide d’un double.

Scott Schebler avait inscrit le premier point des favoris de la foule en propulsant l’offrande de James Shields par-dessus la clôture dès la première manche.

Le partant des White Sox a été peu généreux par la suite, n’accordant que trois autres coups sûrs et aucun autre point en six manches et deux tiers. La défaite est allée à la fiche de Chris Volstad (1-5).

Du côté des Reds, Luis Castillo, a passé le même nombre de manches que son vis-à-vis sur la butte. Il a permis un point et six frappes en lieu sûr. Dylan Floro (3-2) a été crédité de la victoire.

Les visiteurs se sont inscrits au tableau en septième manche quand Yoan Moncada (double) et Yolmer Sanchez (simple) ont chacun produit un point.

Avisail Garcia a claqué un circuit en solo en huitième.