Bonne fête Québec

Le 3 juillet 2018, journée anniversaire de la fondation de Québec par Samuel de Champlain, Québec fête ses 410 ans. Afin de souligner cette journée, la Ville de Québec vous invite à participer aux nombreuses festivités organisées pour l’occasion, au centre-ville comme dans les arrondissements.

Au programme : 10h, messe en musique à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec ; 11h15, salut au monument Samuel-De Champlain situé sur la terrasse Dufferin, près du Château Frontenac ; 11h45, garde d’honneur et musique du Royal 22e Régiment devant l’hôtel de ville ; 12h, cérémonie du Droit de cité du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment devant l’hôtel de ville. De 13h à 19h, visites guidées ludiques et historiques de l’hôtel de ville.

Le Grand Parcours

La Fondation du CHU de Québec a tenu, le 21 juin dernier, son 3e Grand Parcours (golf/vélo) au profit de l’humanisation des soins du Nouveau complexe hospitalier (NCH) du CHU de Québec-Université Laval. L’activité a généré des profits nets de 135 000 $ qui permettront d’accomplir de grandes choses dans le cadre du projet social d’envergure qu’est le NCH. Sur la photo, de gauche à droite : Danielle Roberge, présidente du volet vélo et formatrice agréée, Parlons étiquette & service client ; Louis Babineau, président du conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud de Desjardins ; Suzanne Petit, membre du CA du CHU de Québec-Université Laval ; Nathalie Clark, maître de cérémonie du Grand Parcours ; Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale, CHU de Québec-Université Laval ; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec ; Me Luc de la Sablonnière, président du comité organisateur du Grand Parcours ; Ross Gaudreault, président du conseil d’administration, Fondation du CHU de Québec.

Citoyen d’honneur

Nicolas Bégin, fondateur et directeur de l’événement de danse de classe mondiale, Hit The Floor, a reçu récemment le titre de Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis. La cérémonie de remise s’est déroulée au Centre de congrès et d’expositions de Lévis, en présence des membres de la famille, des membres du personnel Hit The Floor, des membres du conseil municipal, des membres du comité de sélection du programme de reconnaissance Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis ainsi que de représentants du monde des affaires de Lévis. Nicolas Bégin a mis sur pied Hit The Floor en 2010 et a rapidement su propulser l’entreprise par sa vision et la qualité de son organisation. À ce jour, il a su mobiliser plus de 1000 écoles de danse et plus de 38 500 danseurs de haut niveau en provenance de 12 pays. Sur la photo, de gauche à droite : le maire de Lévis, Gilles Lehouillier ; Nicolas Bégin et sa conjointe, Amélie Fauvelle.

Golf, plaisir et bonne cause

Le 4e Omnium de golf-bénéfice de l’APCHQ – région de Québec, présenté le 21 juin au golf Lorette, sous la présidence d’honneur de Christian Marcoux (Christian Marcoux cuisine et mobilier design), a réuni quelque 160 participants. L’APCHQ a remis un chèque de 2500 $ à la Fondation Les amis de Samuel. Sur la photo, la cofondatrice de la Fondation, Isabelle Tremblay, accompagnée du président de l’APCHQ – région de Québec, Guillaume Bouchard, d’Isolation Air-Plus.

Anniversaires

Béatrice Picard (photo), comédienne et actrice, 89 ans... Claude Rajotte ex-animateur de télévision (Musique Plus/Musinax), 63 ans... Moises Alou, avec les Expos de Montréal de 1990 à 1996, 52 ans... Marie-Jo Thério, chanteuse et comédienne, 54 ans... Tom Cruise, acteur américain, 56 ans... Michel Polnareff, chanteur français, 74 ans... Renée Claude, chanteuse québécoise, 70 ans...

Disparus

Le 3 juillet 2016. Louise Rémy (photo), 77 ans, comédienne (Les dames de cœur)... 2000. Luc Durand, 64 ans, Gobelet dans la série pour enfants Sol et Gobelet... 1995. Pancho Gonzales, 67 ans, un des grands joueurs de tennis des années 1950 et 60... 1985. Jacques Giguère et Yves Têtu, deux policiers de la Ville de Québec.