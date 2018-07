Calvin de Haan prend le chemin de la Caroline

Les Hurricanes de la Caroline se sont entendus avec Calvin de Haan sur un contrat de quatre ans, mardi.

L’entente rapportera 18,2 millions $ au défenseur, soit une moyenne de 4,55 millions $ par saison.

«Calvin est bon pour manier la rondelle et amènera son expérience dans notre brigade défensive, a indiqué le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, dans un communiqué. Il est bon dans les deux sens du jeu et il est capable de jouer contre les meilleurs trios adverses. Il vient solidifier le côté gauche de notre défense et améliore notre formation.»

Le défenseur gaucher de 6 pi 1 po et 198 lb a joué ses 304 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Islanders de New York. De Haan avait d’ailleurs été le choix de premier tour (12e au total) de la formation de la Grosse Pomme en 2009.

L’an passé, il a récolté un but et 11 mentions d’aide en seulement 33 parties. Le défenseur a raté les 49 dernières rencontres des siens en 2017-2018 en raison d’une blessure à une épaule.

En carrière, il a récolté 12 filets et 69 passes pour 81 points.