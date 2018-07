Danault comprend le virage jeunesse

Le Canadien n’a pas offert de grand coup d’éclat sur le marché des joueurs autonomes et Phillip Danault ne semble pas avoir été victime d’une poussée d’urticaire pour autant.

« On voit clairement que Marc s’enligne sur la jeunesse pour construire. Ils [le Canadien] ont fait un bon repêchage. Je ne suis pas dans leurs culottes, mais ça semble excellent avec un bon jeune centre, donc c’est bon pour l’équipe.

« Marc a misé sur la jeunesse et on va voir comment ça va aller. Il y a du bon personnel hockey chez nous et je ne suis pas inquiet », s’est-il prononcé.