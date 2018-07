Des vacances sans bibittes

Vous est-il déjà arrivé de vous faire harceler par des mouches noires ou des moustiques alors que vous étiez en train de pique-niquer ou de relaxer au bord de l’eau ? Ça peut être désagréable, mais heureusement, c’est évitable.

Il y a plusieurs moyens à notre portée pour que les bibittes ne viennent pas gâcher nos précieux moments d’été.

Photo courtoisie

Précautions d’usage

Dans la mesure du possible, il faut éviter de s’asseoir près d’une zone marécageuse ou d’un sous-bois humide, surtout en fin de journée alors que les moustiques sont les plus actifs. Pour dresser votre tente, mieux vaut choisir un site dégagé, à bonne distance des secteurs humides ou d’une petite rivière.

N’utilisez aucun produit parfumé, même la veille. Ainsi, savon, shampoing et antisudorifique se doivent d’être les plus neutres possibles, sans odeur. Autre chose : les vêtements foncés et les jeans attirent davantage les bestioles. Donc, des vêtements pâles (incluant chapeau ou casquette) sont préférables.

Photo courtoisie, Puressentiel

Accessoires

Si vous prenez les précautions d’usage, vous n’aurez pas forcément à utiliser un répulsif. En cas de besoin, je privilégie les lotions à base d’huiles essentielles naturelles, plutôt qu’à base de DEET (diéthyltoluamide).

J’utilise depuis longtemps le répulsif à la citronnelle de Druide. Une autre option : celui de Puressentiel à l’eucalyptus citronné.

Photo courtoisie

Pour tenir les bestioles à distance, ThermaCELL a mis au point des appareils qui diffusent, avec des plaquettes, un insectifuge à base de d-allethrine, inodore et considéré à basse toxicité. Il s’agit d’un appareil portable ou fixe pour une terrasse, ainsi que d’une lanterne de camping. Surface couverte possible : 5 m x 5 m.

Ces accessoires ne seront toutefois pas très utiles si vous utilisez savon et shampoing parfumés.

En bref

Insectifuges à base d’huiles essentielles : dans plusieurs pharmacies et boutiques de plein air

Accessoires ThermaCELL : portable (de 36 $ à 50 $) et modèle de terrasse (30 $) chez Canadian Tire ; lanterne de camping avec diffuseur (45 $) chez Sail

