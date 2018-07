Du cola pour célébrer de bons jeux

Durant les matchs des Alouettes, les joueurs prennent de l’eau ou des boissons désaltérantes pour se garder hydratés. À Regina, les demis défensifs montréalais ont trouvé une façon originale de célébrer leurs quatre interceptions contre les quarts des Roughriders.

Après leurs sorties du terrain, Joe Burnett, Tommie Campbell, Branden Dozier, Jermaine Robinson et d’autres joueurs ont célébré leurs réussites en prenant une gorgée de Dr Pepper devant les caméras. Ils ont répété ce manège chaque fois qu’ils ont capté une passe du quart adverse.

« Tout a commencé avec une blague et les gars m’appelaient “23” pour indiquer le nombre de saveurs de cette boisson, a expliqué Tommie Campbell. Puis, Jermaine (Robinson) a dit qu’il en apporterait sur les lignes de côté et qu’on en boirait si on réussissait une interception.

« J’aimerais bien qu’on en boive à tous les matchs si ça peut aider notre équipe à gagner des matchs. »

Après leur prestation pitoyable contre Winnipeg, les demis défensifs montréalais ont fait montre de caractère en Saskatchewan. Ils ont répondu présents du début à la fin du match.

Vendredi, contre Ottawa, les membres de la tertiaire aimeraient poursuivre leur rituel amorcé lors du dernier affrontement. Toutefois, la tâche ne s’annonce pas facile avec la présence du quart Trevor Harris et de son excellent groupe de receveurs.

« Notre plus grand défi sera de ne pas manquer nos assignations, a précisé le demi de coin. Si on est capables de le faire, les interceptions viendront comme la semaine dernière.

« On doit seulement faire notre boulot sans forcer la note. »

L’impact de Burnett

Au cours de la saison morte, Kavis Reed a fait un bon coup en mettant la main sur Joe Burnett. Le vétéran a eu un impact à son premier match dans l’uniforme des Alouettes avec deux plaqués et une interception.

« Joe apporte de la confiance et de l’attitude à notre tertiaire, a indiqué Campbell qui évolue avec Burnett depuis quelques saisons. Il aime parler et il essaie toujours de demeurer positif dans ses propos.

« Il apporte de la passion avec lui sur le terrain et c’est ce qu’on a vu à Regina de la part de tout le monde. »

Pas de grands discours

Lorsque les Alouettes ont fait les acquisitions de Burnett et de Campbell, ils ont mis la main sur des joueurs de talent, mais aussi sur des gagnants. Avec les Stampeders de Calgary, ils ont évolué dans un contexte positif.

On peut penser qu’ils apportent avec eux une dose de leadership qui manquait aux Alouettes depuis quelques saisons.

« Je ne suis pas un joueur qui parle beaucoup dans le vestiaire. Je choisis mes moments pour le faire, a indiqué Campbell. Je prêche par l’exemple. Je me présente au terrain et je travaille fort tous les jours.

« On dit souvent que tu pratiques comme tu joues. C’est ce que je fais. J’ai la même attitude que j’avais à Calgary et mon objectif est de gagner le dernier match de la saison. »