FORTIN, Monique



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 30 juin 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Monique Fortin, épouse de feu monsieur Paul-Émile Rioux et conjointe de feu monsieur Adrien Michaud. Fille unique de feu dame Léonie Picard et de feu monsieur Delphis Fortin, elle demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Elle laisse dans le deuil, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Rioux et Michaud, les enfants de monsieur Michaud et les membres de leur famille, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité de leurs soins, leur dévouement et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront aumercredi jour des funérailles à compter de 9h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire