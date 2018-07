Il y a des pères qui ne méritent pas ce titre

Je suis le copain d’une mère qui a eu deux garçons avec un pas d’allure. Son divorce a pris deux ans à se régler et ça lui a coûté une fortune en frais d’avocat. Tout ça pour être obligée de lui accorder un droit de visite de deux jours aux deux semaines. Pour le bien des enfants, a dit la juge !

Minimum une fois par mois, le père appelle pour changer sa fin de semaine de garde. Et elle est obligée de s’y plier, même si ça attriste les garçons. Comme on ne vit pas ensemble, je dois me trouver des occupations à la dernière minute pour la fin de semaine afin de ne pas me retrouver à jouer les pères de substitution. Quand il a les enfants, il lui arrive souvent de rapporter du travail à la maison et de ne pas avoir une minute à leur consacrer de la fin de semaine. Mais les garçons se plient aux choix du monsieur et s’amusent tout seuls pendant qu’il travaille.

Trouvez-vous ça normal, vous, un père qui exige de voir ses enfants, mais qui quand il les a, s’occupe à faire autre chose qu’à passer du temps avec eux ? Cet été pour les vacances, pour le deuxième été consécutif, il les emmènera à Walt Disney World. Quelle originalité ? À la place de ma blonde, je retournerais en cour pour faire réviser l’entente, mais elle ne veut pas en entendre parler. Tout comme les garçons tiennent à visiter leur père en dépit des pénibles conditions.

Voulez-vous bien m’expliquer pourquoi la loi accorde des droits à des hommes qui n’en méritent pas ? Pour finir, la mère m’a donné mon 4 % vendredi sous prétexte que je manquais de souplesse. J’ai très mal pris son argument selon lequel elle avait déjà assez de problèmes avec le père de ses garçons qu’elle n’avait pas envie d’en avoir en plus avec son chum. Y’a vraiment des coups de pied au cul qui se perdent.

Un homme libre

Je ne sais pas à qui vous destineriez les coups de pied, mais vous devriez vous méfier d’en recevoir un en retour si vous vous laissez aller à votre envie. Je trouve que vous avez manqué de la plus élémentaire maturité dans les circonstances que vous décrivez. Peut-être devriez-vous commencer par analyser vos propres comportements d’adulte avant de juger ceux des autres. Une mère avec enfants a des devoirs et des obligations envers eux. Dont celle de les laisser voir leur père, un pilier essentiel à leur vie. Si vous êtes à ce point incapable de faire la moindre concession, vous devriez penser à éliminer de votre agenda futur les femmes avec enfants.