Quand elle a été présentée aux Québécois dans les années 1970, la Krazy Glue avait fait un malheur. Un peu plus tard, tout le monde a crié au génie lorsque sont arrivés les tapis sauve-pantalons pour les bagnoles. Ensuite, « Parole de Charbonneau, c’est Vitagrow qu’il vous faut ». Les jardiniers en herbe ou pas ont encore cette phrase en tête plus de 30 ans après la mise en marché. Et il y a eu la moppe-abeille, le balai-Oskar, le fameux coupe-frites et, apparue récemment, la poêle à frire révolutionnaire The Rock.

Tout ça et plus de 4000 autres produits, ça vient de la même place : Longueuil. Encore plus étonnant, ça vient du même cerveau exceptionnel d’un homme qui s’appelle Jacques Gatien, inventeur, chercheur, adaptateur et, surtout, marketeur. Son entreprise de plus d’une centaine d’employés, c’est Promotions Atlantique, connue aussi sous le nom de Starfrit, qui est maintenant de renommée mondiale.

LA TENDRESSE

Dimanche, entouré de sa fille, ses deux fils, ses nombreux petits-enfants­­­ et amis, le colosse, qu’on a déjà surnommé le Marlon Brando du Québec, célébrait rien de moins que ses 80 ans. Cet homme cultivé, qui a commencé comme vendeur d’encyclopédies Grolier, est doté d’un sens de l’humour intelligent et lorsqu’il a pris la parole devant nous, il était ému. En très peu de mots, Jacques a étalé sa vision du bonheur, alors que des tout-petits regardaient le grand-papa­­ dans sa grosse barbe blanche. Il parlait sagement d’amour et c’était caressant à entendre. Il a conclu en fixant la première table à sa gauche : « Le bonheur, c’est d’être avec ma femme, Hélène ». Elle a fondu en larmes et elle n’était pas seule.

Un beau moment tout doux comme un câlin de la vie.

PETIT GUIDOU

Même les Alouettes ont fait une offre à John Tavares.

Pour l’instant, Tony Accurso peut rester chez lui à l’air conditionnel.

J’ai pas l’air climatisé, mais j’ai l’air démoralisé.

Surprise chez le Canadien. J’étais certain que la canicule allait retarder le retour du col roulé.

Pour apprendre à mettre du déodorant, il faut commencer au bas de l’aisselle.

À DEMAIN

Je rêvet-tu y fait chaud ?